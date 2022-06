Yılmaz Özdil: Ya bugün Can Atalay'ın yanında olursunuz ya da yarın yanınızda olacak Can Atalaylar bulamazsınız

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay'ın şimdiye kadar Soma, Çorlu, Aladağ, Hendek, Validebağ davalarında avukatlık yaptığını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Ya bugün Can Atalay'ın yanında olursunuz ya da yarın yanınızda olacak Can Atalaylar bulamazsınız” dedi.

Özdil şunları kaydetti:

“Kelimenin tam manasıyla ‘halk kahramanı’dır. Herhangi bir kişisel talebi olmadığı için, uğruna mücadele ettiği halkın bile çoğunun kendisinden haberi yoktur. Ya bugün Can Atalay'ın yanında olursunuz. Ya da yarın yanınızda olacak Can Atalaylar bulamazsınız.”

