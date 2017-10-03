Yılmaz Özdil: Vatana millete ne kadar hayırlı ve uğurlu geldiklerini anlatmaya kalksak, ansiklopedi olur

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'deki siyasilerin diğer ülke temsilcileriyle ilişkilerin sonucunda neler olduğunu aktardı. Özdil, "Vatana millete ne kadar hayırlı ve uğurlu geldiklerini anlatmaya kalksak, ansiklopedi olur" dedi.

Özdil'in Sözcü'de "Katalonya" başlığıyla (3 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Kaddafi, asrın liderimize ödül verdi, Kaddafi'yi kafasını taşla eze eze öldürdüler. Hüsnü Mübarek, cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'le kucaklaştı, Hüsnü Mübarek'i kafese koydular. Asrın liderimiz Beşar Esad'la kardeş oldu, Suriyeliler o günden beri birbirini vuruyor. Cumhurbaşkanımız Pakistan'a gitti, Benazir Butto'yu havaya uçurdular. Başbakanımız Lübnan meclisinde konuştu, ertesi sabah Lübnan işgal edildi. Cumhurbaşkanımız Yemen'e gitti, bakanlarımızla birlikte Yemen türküsünü söyleyip ağladılar, Yemen'de iç savaş çıktı. Başbakanımız Filistin lideriyle el sıkıştı, o gece Gazze'ye füze yağdı. Ürdün başbakanı Ankara'ya ayak bastı, Ürdün'e dönmeden istifa etti. Gürcistan'la yakınlaştık, asrın liderimiz Saakaşvili'ye sarıldı, ertesi gün Rusya tanklarla Gürcistan'a girdi, Saakaşvili Gürcistan vatandaşlığından atıldı, Ukrayna'ya kaçtı, oradan da kovuldu, ABD'ye kaçtı. Suudi kralı, asrın liderimizle dindar cumhurbaşkanımıza madalya taktı, turp gibiydi, felç oldu, öldü. Başbakanımız Irak'a gitti, henüz Irak'tayken Irak meclisi basıldı, bakanlar rehin alındı. Afrika açılımı yaptık, ne Tunus kaldı kardeşim, ne Fildişi Sahili, kan gövdeyi götürdü. El Beşir'e Çankaya köşkünde mantı yedirdik, Sudan resmen ikiye bölündü. Arjantin devlet başkanı geldi, gelmeden önce seyahat harcırahı çalındı, dönünce kansere yakalandığı açıklandı. Arnavutluk başbakanı düğüne geldi, asrın liderimizin oğlu Bilal'in nikah şahidi oldu, ertesi sabah sancılarla kıvrana kıvrana hastaneye zor yetiştirdiler, yatırıp safra kesesini aldılar. 2010'u Japonya yılı ilan ettik, 2011'de tsunamiyle dümdüz oldular, nükleer santral bile patladı. Cumhurbaşkanımız Güney Kore'ye gitti, elli sene sonra ilk defa Kuzey Kore'den füze fırlattılar. Yunanistan başbakanı kış olimpiyatımıza geldi, Yunanistan'da halk ayaklanması çıktı, hükümet istifa etti. Irak cumhurbaşkanı Talabani, başbakanımızla görüştü, görüşüş o görüşüş, o günden beri Talabani'yi gören yok, bazı kaynaklara göre bitkisel hayatta makineye bağlı, bazı kaynaklara göre öldü. Romanya başbakanı geldi, anlaşmalar imzaladı, gidince derhal istifa etti. Bizim Silvio İtalya'nın en zengin insanıydı, mahkum oldu, sosyal hizmet cezasına çarptırıldı, huzurevinde çöpçülük yaptırdılar. Portekiz başbakanı, cumhurbaşkanımızı karşıladı, el sıkıştı, sonra gitti kendi cumhurbaşkanına istifasını sundu. Ukrayna'yla vizeleri kaldırdık, Ukrayna başbakanı tutuklandı. Polonya'yla irtibat kurduk, Polonya devlet başkanının uçağı düştü, rahmetli oldu. Asrın liderimizin Kosova'ya gideceği açıklandı, Kosova sokaklarına hoşgeldiniz pankartları asıldı, asrın liderimiz gitmeden 12 saat önce Kosova hükümeti düştü. Asrın liderimizin ABD'ye gideceği açıklandı, başına gelecekleri tahmin eden Obama beyzbol sopasını çıkardı, gezi iptal oldu. Asrın liderimiz azimli davrandı, ertesi sene illa ABD'ye gitti, henüz dönmeden kasırga çıktı, insanlar öldü, Oklahoma afet bölgesi ilan edildi. Başbakanımızın El Fetih'le Hamas arasındaki sorunları çözmek için Filistin'e gideceği açıklandı, duyulması bile yetti, Filistin hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanımız İsveç'e gitti, külkedisi olarak tanınan İsveç prensesi şak diye öldü iyi mi… Cumhurbaşkanımızı korumakla görevli olan İsveçli polislerden biri motoruyla kanala uçtu, o da öldü, prensesle beraber gömdüler. NATO genel sekreteri geldi, otelin banyosunda düştü, omzu çıktı. Rusya dışişleri bakanı geldi, otelde merdivenden yuvarlandı, sol eli bilekten kırıldı. Gürcistan cumhurbaşkanı geldi, gelmişken burda kamp yapan Gürcistanlı bisikletçileri ziyaret etti, bisikletten düştü, kolunu kırdı. Burkina Faso dışişleri bakanı geldi, bizim dışişleri bakanıyla ortak basın toplantısı yaparken, bizimki lafı uzattı, adam ağaç gibi devrildi, bayıldı, hastanede güç bela ayılttılar. Papa Benediktus Türkiye'ye geldi, bizimkilerle tanıştı, şırrak, istifa etti, teee 700 senedir ölmeden önce görevini bırakan ilk papa oldu. Mursi'ye gittiler, sırtını sıvazladılar, Mısır'da darbe oldu, Mübarek'i kafesten çıkardılar, Mursi'yi kafese koydular. Asrın liderimiz olimpiyat oylaması için Arjantin'e gitti, merhabalaştılar, Arjantin devlet başkanı beyin kanaması geçirdi. Olimpiyatı Tokyo kazandı, asrın liderimiz Tokyo'yu tebrik ediyorum dedi, Tokyo valisi istifa etti. Güney Afrika'yla vizeleri kaldırdık, olan Mandela'ya oldu, rahmetli oldu. Angelina Jolie bizimkilerin elini sıktı, gitti memleketine göğüslerini aldırdı, Brad Pitt'ten boşanmaya karar verdi, ailenin durumu hâlâ muallak… Cumhurbaşkanımız Almanya cumhurbaşkanını Kayseri'de ağırladı, bilahare, Almanya'ya iade-i ziyarete gitti, neticede, Almanya tarihinde ilk kez Almanya cumhurbaşkanı istifa etti. Cumhurbaşkanımız İtalya'ya gitti, İtalya hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanımız Roma'da kalmış, çok istemesine rağmen, hava muhalefeti nedeniyle Floransa'ya gidememişti. Sanırım İtalya'nın en şanslı şehri Floransa diye düşünmüş olmalılar ki, Floransa belediye başkanına hükümeti kurma görevi verdiler. Cumhurbaşkanımız Letonya'ya gitti, akabinde, Letonya'da süpermarket binası çöktü, 54 kişi öldü, Letonya hükümeti istifa etti. Fransa cumhurbaşkanı Paris'te mis gibi oturuyordu, durup dururken Ankara'ya gelmeye niyet etti, gelmeden üç gün önce sevgilisiyle yakalandı, first lady hastanelik oldu, ayrıldılar, adamın siyasi hayatı sona erdi. Asrın liderimiz Ukrayna devlet başkanını Ankara'da ağırladı, ikisi birlikte Antonov tipi uçak üretmeye karar verdiler, Ukrayna'da iç savaş çıktı, Ukrayna devlet başkanı canını kurtarmak için Rusya'ya kaçtı. İtalya büyükelçisi, ülkesinin reklamını yapmak için Michael Schumacher'in kullandığı ilk Ferrari'yi Ankara'ya getirdi, sergiledi, bir ay geçti geçmedi, Michael Schumacher kafasını kayaya vurdu, hâlâ komada… İngiltere Kraliçesi bizim cumhurbaşkanına şövalye madalyası taktı, İngiliz halkı brexit dedi, Avrupa Birliği'ni terk etti, Kraliçe'nin kocası Edinburg Dükü aslan gibi adamdı, aniden bunadı, Kraliçe'yi görünce kim bu diye soruyor, kraliyet görevlerini elinden aldılar, bugün yarın Kraliçe'yi de paketleyecekler. Cumhurbaşkanımızın Hollanda'ya gideceği açıklandı, Hollanda prensi çığ altında kaldı, bitkisel hayata girdi, cumhurbaşkanımız Hollanda'ya ayak bastı, Hollanda hükümeti istifa etti, Hollanda kraliçesi iade-i ziyarete geldi, bizim cumhurbaşkanına Hollanda Aslanı madalyası taktı, prens öldü, kraliçe tahtı bıraktı, Hollanda hükümeti baktı ki Hollanda komple elden gidiyor, bizim bakanların ülkeye girmesini yasakladı! Asrın liderimiz Meksika'ya gitti, Abd başkanı Trump Meksika sınırına duvar öreceğini açıkladı. Şili'ye gitti, Şili devlet başkanının oğlu ve gelinini yolsuzluktan yargılamaya başladılar. Ekvador'a gitti, Ekvador'da 7.8 şiddetinde deprem oldu. Venezuela devlet başkanını Mabeyn köşkünde kabul etti, Venezuela'da enflasyon yüzde 800'e fırladı, ekmek bile karaborsa, günde 18 saat elektrik kesintisi yapılıyor, anayasa lağvedildi, muhalefet liderleri tutuklandı, ülke allak bullak… Paraguay'la dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladık, üç ay sonra Paraguay halkı sokaklara döküldü, kongre binasını ateşe verdiler. Küba'yı müslümanlar keşfetti filan dedi, gitti Küba'da cami açtı, Castro daha fazla dayanamadı öldü abi… Başbakan Binali bey 28 Mart'ta Niğde mitinginde Güney Kore'yi örnek gösterdi, 24 saat geçmedi, 29 Mart'ta Güney Kore devlet başkanı yolsuzluktan kelepçelendi, ömür boyu hapsi isteniyor. Pakistan devlet başkanı Ankara'ya geldi, döner dönmez, Panama belgelerinde kızının yolsuzlukları ortaya çıktı, istifa etti. Katar'la cankuş oldular, Katar dünya çapında terörist ülke ilan edildi, Maldivler bile heriflerle ilişkiyi kesti.

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İspanya “medeniyetler ittifakı” kurma gafletinde bulundu, ittifakı kuran İspanya başbakanı henüz 51 yaşındayken hayata küstü, siyaseti bıraktı, İspanya Kralı'nın kızıyla damadı yolsuzluktan yargılandı, prensesmiş kontmuş dinlemediler, mallarına el koydular, Kral tahttan çekilmek zorunda kaldı, Katalonya bağımsızlık ilan etti, güya bizim medeniyetle ittifak yapacaklardı, paramparça oldular.

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Sayın hükümetimizin dünyaya ne kadar hayırlı ve uğurlu geldiğini anlatmaya başladığımda tek paragraftan ibaretti. Maaşallah ucuna ekleye ekleye, sayfaya sığmıyor şimdi.

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Vatana millete ne kadar hayırlı ve uğurlu geldiklerini anlatmaya kalksak, ansiklopedi olur gari!