Yılmaz Özdil: Türkiye'nin eğitimli insanlarını, virüse değil, cehalete kırdırıyoruz, kararsız kararlara kurban ediyoruz

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere eleştirilerde bulundu 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildiğini ancak bu kişilerin emekli maaşlarını almaları için herhangi bir alternatif üretilmediğinden şikâyet eden Özdil, banka önlerinde oluşan kuyrukları hatırlattı.

"65 yaşındaki vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladılar ama, mart ayı emekli maaşlarını nasıl alacaklarını düşünmediler" diyen Özdil, "Habire bunu söyleyerek, sanki hükûmet her türlü sorumluluğunu yerine getirmiş de, aslında vatandaş kurallara uymuyormuş gibi davranıyorlar. Ölümcül bir yalan bu" ifadesini kullandı.

Yaşlı insanların emekli maaşlarını almaya bankaya gittiği zaman bankacıların ve polislerin iki arada kaldığını söyleyen Özdil, "Bankacılık sektörü, eğitim seviyesi ortalaması en yüksek meslek gruplarından biridir. Türkiye'nin eğitimli insanlarını, virüse değil, aslında cehalete kırdırıyoruz şu anda… Kararsız kararlara kurban ediyoruz" diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.