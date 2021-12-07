Yılmaz Özdil: Türkiye “ikinci el cumhuriyeti” haline geldi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumun vatandaşa nasıl sirayet ettiğini anlamak için İzmir’de İkiçeşmelik’te dolaştığını belirttiği bugünkü yazısında izlenimlerini aktardı.

“Ekonominin durumu gerçekten nedir diye merak ediyorsanız, öyle TÜİK'in tırışkadan palavralarına, ticaret odalarının makyajlı rakamlarına, sanayi odalarının karmaşık hesaplamalarına filan ihtiyaç yoktur… Spotçulara sorun, size harbi harbi anlatırlar” diyen Özdil, İkiçeşmelik’te spotçuların ve ikinci el dükkânlarının bulunduğuna dikkati çekti.

“Türkiye ‘ikinci el cumhuriyeti,’ haline geldi” kanaatini ifade eden Özdil, “İstatistiklerin söylemediği hazin gerçek budur. Yaşları 60'ın üstünde olan, 1980 yılından bu yana tüm ekonomik krizleri yaşayan spotçular var, böylesini görmediklerini söylüyorlar. Vatandaş normalde ihtiyacı olmayan eşyasını satardı… Artık, ihtiyacı olduğu için eşyasını satıyor!” dedi.

Özdil devamında şunları kaydetti:

“Spotçulara eşyasını satanların profilinin değişmesi gibi, müşteri profili de değişti. İkinci el eşya, eskiden geçici bir tercihti. Bekarlar veya öğrenciler spotçulardan alışveriş yapardı. Şimdi artık, yeni evlenenler spotçulardan alıyor. Halbuki her gencin hayalidir, hayata yepyeni bir başlangıç yaparken, yepyeni eşyalar düzülür. Bugün gençlerimiz maalesef, sıfırdan hayatlarına kullanılmış eşyalarla başlamak zorunda kalıyor.

Geziyorum tek tek spotçu dükkanlarını… Öylesine yığılmışlar ki, spotçu dükkanından çok, yediemin deposuna benziyorlar. Halısını satmak zorunda kalmış öğretmen var, rulo yapmış özenle, belediye otobüsüyle getirmiş, bulaşık makinasından vazgeçmiş, klimasını satmak zorunda kalmış emekli var, televizyon, şifonyer, akvaryum, abajur, az kullanılmış yemek takımı, getiren getirene. Tarih boyunca hiçbir ekonomik krizde görmediğimiz bir tablo bu.”

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