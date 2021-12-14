Yılmaz Özdil: TÜİK dediğin 1962'de kuruldu, dünkü çocuk; bu millet 700 yıldır rakı içiyor birader

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, muhalefetin TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenmediğine yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, "Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi.

“TÜİK dediğin 1962'de kuruldu, dünkü çocuk. Bu millet 700 yıldır rakı içiyor birader” diyen Özdil, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Cevap veriyorum, evet. Çünkü, TÜİK için aynı şeyi söylemeyiz ama rakı vatan sevgisidir… İki tek attığında noolacak bu memleketin hali diye kafa yorulması, ondandır. TÜİK verileriyle yalan söyleniyor, TÜİK ciddiye alınmadığı için, yalandan kimse ölmüyor… Ama rakı ciddi iştir, yalanı kaldırmaz, sahtesine denk gelirsen, ölürsün. Sahte dindar ol mesela, Allah ile aldat, her mevkiye gelirsin, ama sahte rakı içersen, her yer karanlık, doooğru, pir nur o mevki! Rakı hesap işidir, kesene uygunsa içersin, hesabı ödersin, içmezsen, tek kuruş ödemezsin… Ama Tüik öyle mi? Tüik'in bedelini istese de istemese de, asgari ücretli de öder, emekli de öder, memur da öder. Rakı sofrasında teklif vardır, ısrar yoktur, ister içersin, ister içmezsin, kendin bilirsin… TÜİK metazori değil midir? Türkiye, rakıdır. Rakı, Türkiye'dir. İnanmıyorsan gel, laboratuvarda deney yapalım… İlk gördüğünde, şişedeki su gibi berraktır, halbuki, su ilave ettiğinde, aniden sisli-puslu hale gelir, artık dışardan bakınca içini göremezsin, arkasını göremezsin. Anlayabilmen için, kavrayabilmen için, hissetmen lazım, hissetmek için, dışardan ahkam keserek olmaz, içine girmen lazım. Türkiye hakkındaki gerçekler, işte ancak bu yolla anlaşılabilir. Ve işte bu yüzden, Türkiye'yi asla anlayamıyorsunuz.

Özbeöz Türk'tür rakı. Türk icadıdır. Ne malum derseniz? Nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmiyor, meçhuldür, oradan malum! Eğer, biz Türklerden başka bir milletin icadı olsaydı, cilt cilt yazılı tarihi olurdu, şeceresini bilirdik. Şampanyanın mucidi Fransız keşiş Dom Perignon mesela, 1638 yılında dünyaya gelmiş… Evliya Çelebi'nin 1635 tarihli seyahatnamesinde ise, rakıdan bahsediliyor. Bu demek oluyor ki… Şampanyayı icat eden adam bile kundakta ana sütü içerken, biz aslan sütü içiyorduk. Hatta, taa 1326 yılında Bursa'yı fetheden rahmetli Orhan Gazi'nin, kendisine fetihte yardımcı olan dervişlere kasalarla rakı hediye ettiğini biliyoruz… Ben sana daha ne diyeyim”

TÜİK dediğin 1962'de kuruldu, dünkü çocuk. Bu millet 700 yıldır rakı içiyor birader. “Milli”dir rakı. Üstelik, rakıyı resmen “milli içki” ilan eden, AKP hükümetidir. Türk Patent Enstitüsü rakıyı AKP iktidarında “milli içki” olarak tescilledi. Rakıyı milli içki olarak tescilleyen Türk Patent Enstisüsü başkanının eşi de Akp milletvekiliydi. Asrın liderimiz başbakanken, dindar cumhurbaşkanı dediğiniz Abdullah Gül cumhurbaşkanıyken, Resmi Gazete'de yayımlandı… “Karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yeralan doğal unsurlardan, özellikle Türkiye'de yetişen üzüm, anason ve Türkiye'de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan, kendine has, renksiz alkollü içki” olarak tanımlandı. “Geleneksel tat” olduğu belirtildi. Resmi Gazete'nin o sayısını aç da oku Numan Kurtulmuş… Sen güya has partiyi kurmuştun ama, Türkiye Cumhuriyeti'nin has'ı rakıdır!”

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