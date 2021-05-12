Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Toplum artık her kesimiyle idrak etti ki, AKP gitmeden bayram yok" dedi.

Özdil, "AKP iktidara geldiğinden beri, huzur içinde kutladığımız bir tane dini bayramımız, birlik beraberlik içinde kutladığımız bir tane milli bayramımız oldu mu? Yaşı 30'un üstünde olanlar, Akp iktidara geldiğinden beri çocukluğumuzda yaşadığımız bayramlar gibi bir tek bayram hatırlıyor mu? Çocukluğumuzda yaşadığımız ve çocukluğumuzu doya doya yaşayabildiğimiz bayramları, çocuklarımıza yaşatabiliyor muyuz? Çocuklarımızı mutlu edecek mutlu bir dede, keyifli bir anneanne, ağız tadı yerinde bir babaanne kaldı mı? Saray zihniyeti ve biat hükümetinin liyakatsizlikleri yüzünden, 7'den 77'ye sıkıntı içinde geçmeyen, endişenin, korkunun, gözyaşının, çaresizliğin olmadığı bir tek bayramımız olmayacak mı?" diye sordu.

Özdil, "Eğer illa arife arıyorsak, aslında işte bu bilincin arifesindeyiz… Toplum artık her kesimiyle idrak etti ki, Akp gitmeden bayram yok" ifadesini kullandı.

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