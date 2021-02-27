Yılmaz Özdil: Survivor'da bile TBMM'den daha fazla demokrasi var

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ‘demokrasi’ kavram üzerinden eleştirilerde bulundu. Yarışma program Survivor ile karşılaştırma yapan Özdil, “Survivor'da bile TBMM'den daha fazla demokrasi var” diye yazdı.

“Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım, şu gitsin diye mecburen kendi takımından isim yazıyor, ama, nihai kararı takım vermiyor, millet veriyor, çünkü, bütün takım aynı ismi yazsa bile, millet istemezse, o isim gitmiyor, milletin dediği oluyor. TBMM'de ise, milletin dediği olmuyor, milletin TBMM'ye gönderdiği milletvekili, milletin oyları yok sayılarak Tbmm'den atılıyor, böyle demokrasi olur mu?

Survivor'da rakibine küfür edersen, saldırırsan, yumruk veya tekme atarsan, oyundan atılırsın, yarışmalarda hileye başvuramazsın, çünkü, Survivor anayasasına göre fairplay esastır, rakip takıma düşman muamelesi yapamazsın, eşitliğe saygı duymak zorundasın. Tbmm'de ise, üzerine yemin ettikleri anayasayı tanımıyorlar, küfür et, saldır, vur, dokunulmazlığına dokunulmuyor, seçim sandığında hile yapılıyor, rakip takımlara “terörist” deniyor, rakip takıma oy veren millete bile bela okunuyor, böyle demokrasi olur mu?” diye soran Özdil, şunları kaydetti:

“Hal böyleyken hâlâ merak ediliyor. Survivor niye bu kadar çok izleniyor? Çünkü, eğlence programı zannettiğin Survivor'da demokrasi var. Milletin bizatihi katılımı var. Türkiye büyük “millet” meclisi'nde milletin hükmü var mı?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Fezleke tartışması TBMM Başkanlık Divanı'na yansıdı, HDP hafta sonu yol haritası belirleyecek