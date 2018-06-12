Yılmaz Özdil: Son anket sonuçlarını açıklıyorum

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak izlenimlerini aktardı.

Özdil, "Son anket sonuçlarını açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2018) yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Suratına bakın lütfen, suratına. Anket sonuçları orada yazıyor. Bitkin. Bıkkın. Heyecansız. Hatta şaşkın. Tek parti döneminde okudum falan diyor, prompter durunca kilitlenip kalıyor. Zihnen darmadağın" ifadesini kullandı.

"Gevrek gevrek gülerek 'gündemi ben belirlerim, gündemin zamanlamasını ben belirlerim, gündemi ben belirleyemezsem başbakan olamam, eğer gündem konuları birilerinin elinde olursa başbakan olarak onun peşine takılırsınız' diyordu" diyen Özdil, sözlerine şöyle devam etti:

"Gündemi Muharrem İnce belirliyor, Meral Akşener belirliyor, hapisteki Selahattin Demirtaş'ın gündem belirleme gücüyle bile başa çıkamıyor. Siyasi hayatında ilk kez… Rakiplerinin gölgesinde kalıyor."