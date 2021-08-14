Yılmaz Özdil: Size aşk hikâyeleri yazmak isterdim ama maalesef anormal bir ülkenin vatandaşlarıyız; hayatımızı sürdürebilmek için anormal bir mücadele veriyoruz

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü “Normal bir ülkede yaşamak isterdim” başlıklı yazısında, hakkında açılan dava ve şahsına yöneltilen iddialara değinerek, "Kendi rekorumu kırdığım bir yıldı" dedi.

“Size aşk hikayeleri yazmak isterdim. Duyguları kirlenmemiş, masumiyeti lekelenmemiş bir ülkede, tertemiz aşklar” diyen Özdil devamında şunları kaydetti:

“Ama maalesef. Anormal bir ülkenin vatandaşlarıyız. Normal insanlar gibi yaşayamıyor, alt tarafı hayatımızı sürdürebilmek için, anormal bir mücadele veriyoruz. Zor bir yıldı. Suç duyuruları, davalar, mahkumiyetler, uğradığım asılsız iftiralar, karalama kampanyaları, ummadığımız yerlerden tuhaf saldırılar, organize linçler, kendi rekorumu kırdığım bir yıldı. E, yaz da bitiyor… Varsın dünya biraz bensiz dönsün, biraz izninizle.”

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