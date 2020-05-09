Yılmaz Özdil: Seyretmeye doyamıyoruz; bir Ekrem çakıyor, bir Mansur takıyor, Tunç yirmi metreden doksana bırakıyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında siyasi partileri futbol takımlarına benzeterek eleştiri ve övgülerde bulundu.

AKP için ‘Badem United’ ismini takan Özdil, MHP için ‘Eintracht Püskevit’, İyi Parti için ise ‘Meral Madrid’ ismini koydu. CHP için de ‘Werder Veremem’ diyen Özdil, “Ama bir mucize gerçekleşti… Efsane 11 kuruldu. Arkadaş, seyretmeye doyamıyoruz vallahi… Bi Ekrem çakıyor, bi Mansur takıyor, Tunç yirmi metreden doksana bırakıyor, Zeydan penaltı bile yemiyor, Yılmaz ortalıyor, Muhittin plaseliyor, şiir gibi top oynuyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

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