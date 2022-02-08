Yılmaz Özdil: Sedat Peker ve ailesi dijital tecrit altına alındı, pasaportuna da el koymuşlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yayımladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında olduğunu ve pasaportuna el konulduğunu söyledi.

Özdil, Yeniçağ gazetesinin Youtube yayınına konuk oldu. Özdil, "Şu anda Sedat Peker'in neden video ya da tweet atamadığını hepimiz biliyoruz. Nedir? Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde -artık Türkiye ne dedi, ne verdi onu bilemeyiz ama- Sedat Peker ve ailesinin şu anda bir 'dijital tecrit'e alındığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Sedat Peker'in avukatı bunu söylüyor. Ben de kendisine sordum, avukatına, bunu anlattı. Nedir bu dijital tecrit? Demişler ki, 'Kardeşim sen şu anda tweet atmayacaksın. Sen şu anda video doldurmayacaksın.' Pasaportuna da el koymuşlar. Ben buradan çıkayım, başka bir ülkeye gideyim de diyemez. Dolayısıyla bu kişinin, Sedat Peker'in konumu her ne olursa olsun, geçmişte onu yapmış, bunu yapmış, bunların hepsini geç... Kim olduğuna değil ne söylediğine bakmak lazım. Dolayısıyla nasıl bugün Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, Çetin Doğan'ın, Sedef Kabaş'ın, en son haklarında tutuklama kararı çıkarılan Barış Pehlivan gibi gazeteci arkadaşlarımızın nasıl hukuki haklarını, Anayasal hakları gereği takip ediyorsak Sedat Peker'in de hukuki haklarının takip edilmesi lazım." düşüncesini dile getirdi."

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"Kim tarafından? Hem bağımsız medya hem de muhalefet tarafından. Yapılıyor mu? Yapılmıyor... Neden yapılmıyor? Asıl üzerinde durulması gereken konu bu. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak hükümetle muhalefet arasında adeta koalisyon var. Neden? Çünkü sen muhalefet yapıyormuş gibi görünerek aslında muhalefetten memnunsun da iktidar mı olmak istemiyorsun? Mesela o sebeple mi sen elektrik kesintisi hakkında bir şeyler söylüyormuş gibi yapıyorsun ama Mehmet Cengiz'den hiç bahsetmiyorsun..."