Yılmaz Özdil: Sayın medyamızın son 10 yıldaki halinden daha büyük, daha kötü, daha ölümcül “organize suç örgütü” var mı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ileri sürdüğü iddialarla başlayan tartışmalara ilişkin kaleme aldığı yazısında medyayı eleştirdi.

“Organize suç örgütü” kelimesinin hukuki tanımını, ““Ekonomik, sosyal, idari yapıyı kontrol etmek için, haksız menfaat elde etmek için, tehdit ve şiddet uygulayan, bünyesinde işbölümü bulunan, hiyerarşisi olan, polis, yargıç, savcı, siyasetçilerle işbirliği yapan, devlete ve özel sektöre nüfuz eden, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş yapılara, organize suç örgütü denir” şeklinde aktaran Özdil, “E bu tanım, kalemini etik yerine tetik olarak kullanan, karşılığında menfaat elde eden, aynı merkezden servis edilen asılsız haberleri fotokopi gibi birebir cümlelerle yayan, tehdit eden, senkronize linç kampanyaları yürüten, kiralık gazetecilere cuk oturmuyor mu?” diye sordu.

“Sayın medyamızın son 10 yıldaki halinden daha büyük, daha kötü, daha ölümcül “organize suç örgütü” var mı?” diyen Özdil, şunları kaydetti:

“Kuddusi Okkır cinayetini bu medya işlemedi mi mesela?

36 bin kız çocuğunun okumasını sağlayan, 56 okul yaptıran Profesör Türkan Saylan'ı öldürmedi mi bunlar?

Yarbay Ali Tatar'ı taammüden intihara sürükleyip, sonra da insanlıktan çıkmışçasına “mermiye kafa attı” diye yazmadılar mı?

Kaşif Kozinoğlu'nu Murat Özenalp'i manşetleriyle şehit etmediler mi?

Hukukun üstünlüğünü savunan Danıştay hakimi Mustafa Yücel Özbilgin'in suikastini bunlar azmettirmedi mi?

Güya farklı farklı gazetelerde farklı farklı televizyonlarda çalışıyorlar ama, aslında şebeke halinde “ortak” yayın yapmadılar mı?

Organize suç daha nasıl işlenir? Polis, yargıç, savcı ve siyasetçilerle işbirliği yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurmadı mı bu medya?”

Özdil yazısının sonunda, “Devlete nüfuz ederek, devletin gücünü kötüye kullanarak, Türkiye'ye yıllardır kan kusturan bu kiralık tipler gazeteciyse… 'Organize suç örgütü' kavramının mutlaka yeniden tarif edilmesi lazım. Dezenfektanı, temizlik malzemesini bile kirleten bu feci ortamı, arınma vesilesi olarak değerlendirmemiz lazım” diye yazdı.

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