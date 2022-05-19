Yılmaz Özdil: SADAT yüzünden uluslararası savaş suçlusu haline getirilirse, kimse şaşmamalı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısına gitmesinden bu yana gündemden düşmeyen SADAT’la ilgili, “Bu milletin, düşman işgali altındayken bile, ordusu lağvedilmişken bile görmediği bir yapı” dedi. Özdil, “Tarikat-cemaat-zırcahil atmosferinin ürünü olan bu tuhaf yapı yüzünden, uluslararası savaş suçlusu haline getirilirsek, kimse şaşmamalıdır” diye yazdı.

Özdil’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu milletin silahlı gücü, ordusu lağvedilmişken bile, ordusunun muvazzaf subaylarıydı, muvazzaf astsubaylarıydı. Bu milletin silahlı gücü, ordusu lağvedilmişken bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrindeydi. Bu milletin silahlı gücü, ordusu lağvedilmişken bile, meşru güç kullanma hakkını Anayasa'dan alıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Anayasa'yı, Türk silahlı kuvvetlerini devre dışı bırakarak, adeta yok sayarak, silahlı güç haline getirilen, gayrinizami harp eğitimini, devletin silah ticaretini üstlenen Sadat denilen yapı… Bu milletin, düşman işgali altındayken bile, ordusu lağvedilmişken bile görmediği bir yapıdır. Tarikat-cemaat-zırcahil atmosferinin ürünü olan bu tuhaf yapı yüzünden, uluslararası savaş suçlusu haline getirilirsek, kimse şaşmamalıdır.”

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