Yılmaz Özdil: Redneck zihniyetinin coğrafyası Amerika'yla sınırlı değildir, Türkiye'de de var

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında seçimi kaybeden ABD’de Donald Trump yanlılarının Kongre binasını basmalarıyla başlayan protestoları değerlendirdi. Baskını yapanlar için “Redneck onlar” diyen Özdil, “Redneckler Amerikalıdır ama, bu zihniyetin coğrafyası Amerika'yla sınırlı değildir. Türkiye'de de var” dedi.

Özdil, ‘Redneck’leri tanımlarken şunları kaydetti:

“Taşralı, cahil, yoksul, beyaz Amerikalılardır. “İncil Kuşağı” tabir edilen, güneyde ve iç kesimlerde yeralan eyaletlerde yaşarlar, Presbiteryen kiliselerine mensupturlar. Neredeyse tüfeksiz tabancasız fotoğrafları yoktur. Kabadırlar. Amerikan magandasıdırlar. Sakil giyinirler. Country müzik dinlerler, sanata dair tek ilgileri budur. Johnny Cash, Bruce Springsteen, bunların ilahlarıdır. Sağlam içerler. Eğitim ortalamasının altındadırlar. Her cahil gibi, bağnazdırlar. Sabit fikirlidirler. Irkçı eğilimleri vardır. Yabancı sevmezler.Yaşadıkları eyaletlerin suç oranları yüksektir, seçmen olarak yoğun oldukları eyaletlerin tamamında idam cezası vardır. Akraba evliliği yaygındır. Homofobiktirler. Zenginliğin bilimin teknolojinin adeta sözlük anlamı olan Amerikan rüyası'nın kabusudurlar.”

Özdil son olarak ABD’deki protestolardan hareketle şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milletleri millet yapan, ne ırktır, ne dindir, ne ideolojidir. Milletleri millet yapan, düşünen, sorgulayan, aklı başında nüfustur. Siyasi menfaatler için zırcahilin sırtını sıvazlamaktan, cahil cesaretini pohpohlamaktan daha büyük tehlike yoktur. ABD'de yaşananlar bir kez daha ibretle gösterdi ki uzay mekikleri, uçak gemileri filan hikâyedir. Cahilden daha yıkıcı bir kitle imha silahı, henüz icat edilmemiştir.”

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