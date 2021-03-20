Yılmaz Özdil: Pandemi sürecinde medyadaki kuklalarıyla, bilim insanı sıfatıyla ekranlara çıkardıkları yandaş dalkavuklarıyla yanlışa doğru dediler

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, geçen yıl 18 Mart tarihinde Türkiye’de vaka sayısının 93 olduğunu ve vatandaşların evlerine kapandığını ancak bir yıl sonra geçen 18 Mart’ta günlük vaka sayısının 20 binden fazlayken vatandaşların sokakta olduğunu yazdı.

İktidarın salgın politikasını eleştiren Yılmaz, “Salgını yönetmediler. Algıyı yönettiler. Medyadaki kuklalarıyla, bilim insanı sıfatıyla ekranlara çıkardıkları yandaş dalkavuklarıyla, yanlış'a doğru dediler” dedi.

Özdil devamında da şunları kaydetti:

“Gözümüzün içine baka baka yanlış'a doğru dediler. Ahali bunları seyretti. Her dört kişiden biri ısrarla direndi ama… Her dört kişiden üçü, göz göre göre boyun eğdi, bile bile doğrudan vazgeçmeyi tercih etti. Geçen yıl bugün, yeni vaka sayısı sadece 93'tü, herkes evine kapandı. Bugün aynı gün, yeni vaka sayısı 20 binden fazla, herkes sokakta. Ne diyordu asrın liderimiz?

“Bunlara iki koyun verin, güdemezler, kaybedip gelirler, çobanlığın felsefesini anlamayan, çobanlığın psikolojisini anlamayan, insan yönetemez, ben çobanım” diyordu. Sürü'yü işte böyle güttü.”

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