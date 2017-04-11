Yılmaz Özdil: Osmanlı hanedanı sırf bunlarla aynı safta bulunmamak için 'hayır' oyu verir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bir grup vatandaşın, Fransa'da seçim ofisine Osmanlı kıyafeti ile gitmesiyle ilgili olarak "Hanedanın yüz sene önceki zarafetine, şıklığına, çağdaşlığına bakın. Bir de bunların yüz sene sonraki haline bakın. Bana sorarsanız, Osmanlı hanedanı sırf bunlarla aynı safta bulunmamak için 'hayır' oyu verir" dedi.

Yılmaz Özdil'in "Osmanlı'ya bak, şunlara bak" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2017) yazısı şöyle:

1) Sabiha Sultan, son Osmanlı padişahı Vahdettin'in kızı, son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in gelini, Yahya Kemal'in deyimiyle “Türkçe'yi en iyi bilen, en iyi okuyan yazan kadın”dı.

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2) Hanzade Sultan, Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi, babası son halife Abdülmecid'in oğlu şehzade Ömer Faruk efendi, annesi Vahdettin'in kızı Sabiha sultandı, Hollywood yıldızlarını kıskandıracak kadar güzel bir kadındı. Yanındaki, dekolteli kız da, kızı Fazile sultan.

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3) Neslişah Sultan, babası şehzade Ömer Faruk efendi, annesi Sabiha sultandı, Osmanlı hanedan defterine kaydedilen son kişiydi, unvanı “devletlü ismetlü Neslişah Sultan Aliyyetuş'şan hazretleri”ydi.

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4) Hümeyra Hanımsultan, son Osmanlı padişahı Vahdettin'in torunuydu, annesi Fatma Ulviye sultan, babası son Osmanlı sadrazamı Ahmet Tevfik paşanın oğlu İsmail Hakkı Okday'dı, babası milli mücadele kahramanı olduğu için, Atatürk'ün özel izniyle Türkiye'ye giren ilk hanedan mensubu oldu.

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5) Mihrimah Sultan, şehzade Mehmet Ziyaeddin efendinin kızıydı, Sultan Reşad'ın torunuydu, hanedanın yeşil gözlü prensesiydi.

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6) Müveddet Kadınefendi, son Osmanlı padişahı Vahdettin'in en kıymetli eşi, şehzade Mehmet Ertuğrul efendinin annesiydi.

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7) Dürrüşehvar Sultan, son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in kızıydı.

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8) Mukbile Sultan, şehzade Ali Vasıb efendinin eşi, sultan Reşad'ın torunu, şehzade Osman Selahaddin'in annesiydi.

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9) Lütfiye Sultan, şehzade Mehmet Ziyaeddin efendinin kızıydı, Sultan Reşad'ın torunuydu.

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Son fotoğraf...

“Biz Osmanlı'nın torunlarıyız” diyerek, bu kıyafetlerle oy vermeye giden sayın ahalimiz.

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Hanedanın yüz sene önceki zarafetine, şıklığına, çağdaşlığına bakın. Bir de bunların yüz sene sonraki haline bakın.

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Bana sorarsanız, Osmanlı hanedanı sırf bunlarla aynı safta bulunmamak için “hayır” oyu verir.