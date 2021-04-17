Yılmaz Özdil: Merkez Bankası tartışmalarına bu çerçevede bakmakta fayda var; dört dörtlük Stockholm Sendromu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP’nin Merkez Bankası rezervlerinden ‘eritildiğini’ iddia ettiği 128 milyar dolarla ilgili kaleme aldığı yazısında, söz konusu durum için ‘Stockholm sendromu’ benzetmesi yaptı. Özdil, “Merkez Bankası tartışmalarına bu çerçevede bakmakta fayda var; dört dörtlük Stockholm sendromu” dedi.

“Çünkü nerde bu para diye soruluyor. Soranlara kızıyorlar iyi mi! Hakikaten nerede bu para diye merak edeceklerine, paranın akıbetini merak edenlere saldırıyorlar. Paramızın hesabını vermesi gerekenleri savunup, paramızın hesabını soranlara küfür ediyorlar” diyen Özdil, 1973 yılında İsveç’te yaşanan, Stockholm sendromu tanısı konan banka soygununun hikâyesini anlattığı yazısının devamında şöyle dedi:

“Rehineleri tarafından kahraman ilan edilen Jan Erik Olsson'un bankadan kapıp, izini kaybettirmek istediği para hepi topu 375 bin dolara tekabül ediyordu. Bizde izi aranan para 128 milyar dolar… Bizdeki sendromun ebatlarını düşünün gari!”

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