Yılmaz Özdil, medyayı eleştirdi: LGBT'yi terörist ilan edip geylerle mücadele ederek, terörle mücadele kahramanı olacaksınız öyle mi?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Boğaziçi protestolarına katılanlara yönelik ‘terörist’ kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

Suriye’den İdlib’den, El Bab’tan sürekli şehit haberi geldiğini ifade ederek medyada ‘yeterince’ yer verilmediğinden bahseden Özdil, “Karıncayı bile incitmeyen insanlara terörist damgası yapıştırarak, bangır bangır manşet yapanlar… Gerçekten teröristle mücadele ederken şehit olan evlatlarımızı niye artık haber yapmıyor? Lgbti'yi terörist ilan ederek, gey'lerle mücadele ederek, terörle mücadele kahramanı olacaksınız öyle mi?” dedi.

Medya organlarında şehit haberlerinin tek sütuna gizlendiğini ve geçiştirildiğini; buna karşın Boğaziçi protestolarına manşette yer verildiğine dikkati çeken Özdil, şunları kaydetti:

“Peşpeşe şehitler geliyor, Afrin'den İdlib'ten El Bab'tan… Süleyman Demirel mesela, kaçıncı şehidimiz oldu El Bab'ta? Niye artık oralarla alakalı yayın yapılmıyor sayın medyamızda? Niye kamufle ediliyor Habire Boğaziçi diyeceksiniz… Suriye'den hiç bahsetmeyeceksiniz öyle mi? Terörle mücadele şehitlerini gargaraya getireceksiniz… Lgbti'yi terörist ilan ederek, gey'lerle mücadele ederek, terörle mücadele kahramanı olacaksınız öyle mi?”

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