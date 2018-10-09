Yılmaz Özdil: McKinsey meselesi üç günde boka sardı; liderimiz mevzuyu İsmet İnönü'ye bağladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın McKinsey'den danışmanlık alınacağını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şirketten fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün elinde ABD bayrağı bulunan bir fotoğrafını göstererek, "Elindeki bayrak; dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü" çıkışı yaptı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yaşanan süreci yorumlayarak, "McKinsey meselesi üç günde boka sardı…Asrın liderimiz mevzuyu evirdi çevirdi, İsmet İnönü'ye bağladı" diye yazdı.

"Asrın liderimiz mevzuyu evirdi çevirdi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı bakan yapmasını eleştiren ardından da Albayrak'ın McKinsey ile anlaşmasını hatırlatan Yazar, "McKinsey meselesi üç günde boka sardı… Asrın liderimiz mevzuyu evirdi çevirdi, İsmet İnönü'ye bağladı, iki kareden oluşan fotoğrafın sadece tek karesini göstererek, 'bakın elinde Türk bayrağı yok, Amerikan bayrağı sallıyor' filan dedi" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Özdil'in "İsmet aslında Kaliforniyalıydı" başlığıyla (09 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamı için linke tıklayın