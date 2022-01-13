Yılmaz Özdil: Kurucu ayarlarından uzaklaşan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün görünmüyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köy enstitülerini hedef alan sözlerini hatırlatarak, “Köy Enstitülerinin kapısına kilit vuran zihniyet, köy çocuklarını öldürmeye, yakmaya, tecavüz etmeye, intihara sürüklemeye, özgürlüklerini zorla ellerinden almaya devam ediyor” dedi.

İktidare yönelik eleştirilerde bulunun Özdil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum" açıklamasına da göndermek yaparak, "Kurucu ayarlarından uzaklaşan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün görünmüyor" dedi.

Konya'nın Balcılar beldesinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada ölen çocukları; Adana’daki tarikat yurdunda çıkan yangın sonucunda ölen çocukları; Karaman'daki bir tarikat yurdunda 45 yoksul köy çocuğuna yıllarca tecavüz edildiğinin ortaya çıktığını; İzmir Dikili'de bir tarikat yurdunda yedi yoksul köy çocuğuna tecavüz edildiğinin ortaya çıktığını; Antalya’da kaçak öğrenci yurdunda çalışan İhsan Güney isimli bir kişinin “Deccal” diye bağırarak 18 yaşındaki Sami Tuğrul’un başını kestiğini; son olarak Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıları anlattığı bir video paylaşarak intihar etmesini hatuırlatan Özdil, şunları kaydetti:

“Köy Enstitülerinin kapısına kilit vuran zihniyet, köy çocuklarını öldürmeye, yakmaya, tecavüz etmeye, intihara sürüklemeye, özgürlüklerini zorla ellerinden almaya devam ediyor. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller vizyonuyla, çocuklara ‘bayram’ armağan eden dünyadaki ilk ve tek ülkeydik. Kindar nesil vizyonuyla, çocuklarının hayatını ‘cehennem’e çeviren ülke haline geldik. Ve 100 yıl önce bilim'i rehber edinerek Köy Enstitüleri'ni kuran CHP'nin, 100 yıl sonraki genel başkanı, tarikat oylarına şirin görünmek için hâlâ ‘etik sebeplerden dolayı açıklama yapmayacağım’ filan diyor.

(CHP ekranlarına çıkmak için etik ayaklarıyla eyyamcılık yapmak isterdim ama, aparat gazeteciliği bana göre değil maalesef.)

Faydasız olduğunu biliyorum, yine de, dört milyon sekiz yüz yetmiş beş bin dokuz yüz otuz altıncı defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… Kurucu ayarlarından uzaklaşan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün görünmüyor.”

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