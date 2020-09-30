Yılmaz Özdil: Konyalı sağlık bakanımız korona için İsveç'e ambulans uçak göndermişti ama Recep amcadan kimsenin haberi yoktu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde 18 işçinin öldüğü Ermenek maden faciasında oğlunun cenazesine ayağındaki yırtık cızvaletleriyle gelen 'Recep Gökçe'nin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İsveç'te Koronavirüs'e yakalanan bir Türk vatandaşı için ambulans helikopter kaldırılmasını hatırlatan Özdil, "Konyalı sağlık bakanımız korona için İsveç'e ambulans uçak göndermişti ama, Konya'da komşuları tarafından hastaneye kaldırılan koronalı Recep amcadan kimsenin haberi yoktu" dedi.

Özdil, 1930'larda Türkiye pazarına giren cızlavetlerin İsveç malı olmasına dikkati çekerken, Türk vatandaşı için ambulans uçağın kaldırıldığı dönem gazetelere atılan manşetleri hatırlattı.

“İsveç ölüme terk etti, Türkiye özel uçak gönderdi”, "İsveç sağlık sistemi çöktü, Türkiye yardım elini uzattı”, “İskandinav ülkeleri iflas etti, Türkiye dünya lideri” olmak üzere birkaçını hatırlatan Özdil, oğlunun cenazesine ayağındaki yırtık ayakkabılarla gelen 'Recep Amca'nın Koronavirüs'ten ölümüne dikkati çekerek, "Sayın ahalimiz, cızlaveti tee 75 yıl önce üretimden kaldıran İsveç'in Türkiye'yi gıptayla izlediğini düşünürken… Recep amca cızlavetle doğdu, cızlavetle rahmetli oldu" eleştirisi getirdi.

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