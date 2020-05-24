Yılmaz Özdil: İzmir'de köpürtmeye çalıştıkları “Çav Bella” provokasyonu, “CHP İzmir'de camiyi ahır yaptı” palavrasıyla birebir aynıdır!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İzmir’de cami hoparlöründen “Çav Bella” şarkısının çalınmasıyla başlayan tartışmayı değerlendirdiği köşesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hedef alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında Kasım Çelebi Camisi için, “CHP iktidarında camiyi ahır yaptılar” sözlerini hatırlatan Özdil, o dönem başlatılan provokasyonu anlattı. Özdil, söz konusu müzenin İzmir Müze Müdürü tarafından metruk halde bulunduğunu, olayın Atatürk veya CHP ile ilgisi olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

“’CHP camiyi ahır yaptı’ dedikleri dönemde, o tarihi caminin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, medresesine bile bizzat sahip çıkan, bizzat hazırlattığı dört dörtlük restorasyon projesini kendisinden sonraki başkana devreden Seferihisar belediye başkanı kimdi biliyor musunuz? Bugünün İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer'di!” diyen Özdil, “İzmir'de köpürtmeye çalıştıkları ‘Çav Bella’ provokasyonu, ‘CHP İzmir'de camiyi ahır yaptı’ palavrasıyla birebir aynıdır!” sözlerini kaydetti.

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