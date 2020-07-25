Yılmaz Özdil: İyi ki Tayyip Erdoğan var da, Tayyip Erdoğan'ın istikametini düzeltiyor, yoksa Tayyip Erdoğan'ın istikametine kalsa yandık

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Ayasofya'nın dün 6 yıl sonra ilk kez ibadete açılmasının ardından kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il başkanlığı yaptığı dönemde bazı konularda söylediği sözlerle, aynı konular için cumhurbaşkanı olduğu dönem söylediklerini karşılaştırdı.

Son olarak geçen yıl Erdoğan'ın Ayasoya için söylediği "Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır, Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim" ifadesini hatırlatan Özdil, dün ilk namazın kılındığına vurdu yaptı ve şunları kaydetti:

"İyi ki Tayyip Erdoğan var da, Tayyip Erdoğan'ın istikametini düzeltiyor, yoksa Tayyip Erdoğan'ın istikametine kalsa yandık yani."

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