Yılmaz Özdil: İstediğin kadar kanun icat et, cüssesinin kaba kuvvetini kullananların değil, beynini kullananların dediği olur

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün sabah Meclis Genel kurulu'ndan geçerek yasalaşan sosyal medya yasasına tepki gösterdi. Bugünkü köşesinde Twitter'ın doğuş hikâyesini anlatan Özdil, uygulamanın sembolü olan mavi dağ kuşunun özellikleri arasında zekâ ve güç olduğunu söyleyerek sosyal medya yasası üzerinden iktidara göndermelerde bulundu.

Özdil, "Hal böyleyken… TBMM'de kanun çıkarmışlar, sosyal medyaya sansür getirmişler filan. Develer tellal, pireler berber iken belki mümkündü. Ama, üstün zekalı bilişim endüstrisi profesyonellerinin ve yetkin iletişimcilerin yarattığı dijital medya çağında, sansür imkansızdır. İstediğin kadar kanun icat et. Cüssesinin kaba kuvvetini kullananların değil… Beynini kullananların dediği olur. Doğanın değişmez kanunu budur!" ifadelerini kulladı.

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