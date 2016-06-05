Yılmaz Özdil: İşler ne zaman b.ka sarsa boykot çağrısı yapılıyor, ne mal olduğunu bildiğimiz politikacıları boykot edin!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ermeni Soykırımı tasarısının Almanya Federal Meclisi Bundestag’ta kabul edilmesinin ardından sosyal medyada başlayan ‘Alman mallarını boykot edelim’ kampanyasını “Bırakın bu işleri kardeşim. Ne mal olduğunu bildiğimiz politikacıları boykot edin!” sözleriyle yorumladı.

Özdil’in bugün (5 Haziran 2016) yayımlanan “Malları boykot” başlıklı yazısı şöyle:

İşler ne zaman boka sarsa…

Hemen boykot çağrısı yapılıyor.

Fransız malını boykot.

İtalyan malını boykot.

Amerikan malını boykot.

Şimdi, Alman malını boykot.

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Bırakın bu işleri kardeşim…

Ne mal olduğunu bildiğimiz politikacıları boykot edin!

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Malı götüren…

Hırsız politikacıyı almayın mesela.

Pahalıya mal olan…

Rüşvetçi politikacıyı boykot edin.

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Ahlaksız, namussuz, şerefsiz politikacıyı evinize sokmayın.

Yalancı, dönek, yalaka, yavşak politikacıyı mecliste barındırmayın.

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Vatan, millet, bayrak diyor, mitinglerinde yerli diyor, milli diyor.

Rüşveti dolar'la alıyor!

Din, iman, Kuran, ezan diyor, paramı faizsiz bankaya yatırdım diyor.

Çalarken euro'yla çalıyor!

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Bunları boykot edin.

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devletin malı deniz diyenleri…

mal varlığını gizleyenleri…

malın gözü olanları alkışlamayın.

Mal mal bakanlardan olmayın.

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Alman malı otomobile binin.

Milletin kıçında don yokken, milletin parasıyla Alman malı otomobile binen politikacıyı boykot edin.

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Seçtiğiniz, hayatınıza dahil ettiğiniz politikacılar, Alman malı gibi sağlam olsun, Amerikan malı gibi güvenilir olsun, Fransız malı gibi ömür boyu garantili olsun, İtalyan malı gibi şık olsun… Aldıktan sonra pişman olmayın, üç gün sonra tuttuğunuz yeri elinizde kalmasın, kendinizi kazıklanmış gibi, dolandırılmış gibi, keriz gibi hissetmeyin.

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Bize çadır devleti muamelesi yapmasınlar istiyorsanız…

Haysiyetli, dirayetli bir ülkede yaşamak istiyorsanız…

Dürüst, namuslu, yurtsever, Atatürkçü siyasetçiyi tercih edin.

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Ne mal olduğunu bildiğimiz politikacıları boykot edin.