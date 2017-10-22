Yılmaz Özdil: 'İslami düğün organizasyonu' yapan şirket sayısında patlama yaşanıyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik yapan Tasarı'nın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından 'İslami düğün organizasyonu' yapan şirket sayısında 'patlama yaşadığına dikkat çekti.

Yılmaz Özdil'in "Müftü nikâhı" başlığıyla yayımlanan 22 Ekim 2017 yazısı şöyle:

“Noel baba evlere bacadan giriyor, dürüst biri olsaydı kapıdan girerdi” diyen kim?

Müftü.

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Düşünsene, nikahını bu arkadaş kıyacak.

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“Aileler çocuklarına Sanem ismi vermemeli, Sanem put demektir, Aleyna bela demektir, Kezban ismi veriliyor, Kezban yalancı demektir, çocuğa bu ismi koyarsanız ‘yalancı yalancı' diye çağırmış olursunuz, Bekir deve yavrusu demektir, Rumeysa gözü çapaklı kadın demektir, Erçin ücret anlamına gelir, bir insanın ücreti olamaz, Gülsüm zavallı'dır, cennet bahçesi olarak bilinen İrem sahte cennettir, Melis ismi Yunan mitolojisinde tanrıça demektir, çocuğa tanrı ismi konulmamalıdır, Resul, Mikail, İsrafil gibi isimler mekruhtur, Alara, İlayda gibi isimler İslami isimler

değildir, gayrimüslimdir, çocuklara konulmamalıdır” diyen kim?

Müftü.

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“Düğünlerde karısının kızının oyun oynamasına ses çıkarmayan erkekler deyyustur, sokakta kızlarla oğlanlar biraraya gelmiş konuşuyorlar, bunun adı deyyusluktur” diyen kim?

Müftü.

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Kene'den rahmetli olan 75 yaşındaki kadıncağızın cenaze namazını kıldırırken “fuhuş arttığı için bu belalar musallat oluyor” diyen kim?

İmam.

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Namaza bile cinsiyetçi ve belden aşağı bakarak, “cumamız mübarek olsun, cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız” diyen kim?

İmam.

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“Dekolte giyen kadınlar tecavüzü göze almalıdır, parfüm haramdır, topuklu ayakkabı ayete aykırıdır” diyen kim?

İmam profesör.

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“Hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir” diyen kim?

Akp'nin tasavvuf düşünürü.

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Alo Fetva hattını arayan kadın “kocam, yani öz babası kızımıza cinsel tacizde bulunuyor, boşanayım mı?” diye sorduğunda… “Eşiniz özür dilediyse affedin, evlilik birliğinizi bozmayın” diye fetva veren kim?

Akp'nin diyanet işleri.

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“18 yaşındakinin zinasına karşı çıkamıyorsanız, yedi aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsah gözyaşlarıdır” diyen kim?

Müftü.

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Evlilik broşürü dağıtıp “çok eşlilik yararlıdır, erkeğin reisliğine itaat etmeyen kadın dövülebilir, iyi kadın itaatkar olandır, kocası ne zaman isterse kadın cinsel isteklerinikarşılamak zorundadır, bundan imtina ederse melekler sabaha kadar lanet eder, kocası düğünlere gitmekten hanımını men edebilir” diyen kim?

Akp'nin belediyesi.

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Evlilik broşürü dağıtıp “gelinlerin daima susması gerekir” diyen kim?

Akp'nin belediyesi.

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“Bayanlara yönetimde yer vermeyeceğiz” diyen kim?

Akp'nin imam belediye başkanı.

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“Kadına yönelik şiddet fazla değil, medya abartıyor” diyen kim?

Akp'nin kadın aile bakanı.

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Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan “kadın” kelimesini çıkarıp, aile kelimesi neyinize yetmiyor

demeye getiren kim?

Akp'nin hükümeti.

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“İslami düğün organizasyonu” yapan şirketlerin sayısında patlama yaşanıyor. Girin lütfen internete…

Tasavvuf ekibi var, ilahi ekibi var, helal müzik (!) yapıyorlar, “ilahi ekibimiz düğün gecenizi helal çerçevesinde

şenlendiriyor” sloganı var, sunucusuyla beraber semazen ekibi var, “İslami hoşsohbet eşliğinde” düğün var. Güler

misin ağlar mısın… “Dini düğün palyaço hizmeti” var iyi mi!

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Akp'li belediyelerde evlilik konferansları verip “imam nikahlı çokeşlilik kadınlar için kurtuluştur, imam nikahlı çokeşlilik yasal olmalıdır, kadın kocasına efendisi gibi davranmalı, kadın itaat etmeli, kocam ikinci eş alabilir, kocama bekar arkadaşımı tavsiye ettim, beğeniyorsan üstüme imam nikahıyla alabilirsin dedim” diyen kim?

Akp'nin kadın yaşam koçu.

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Resmi nikahın yerine müftü nikahı konulması, işte budur.

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Düne kadar lokal rezaletler olarak kalıyordu, bizden başka kimsenin haberi olmuyordu. Yazın bi kenara… Cumhuriyet devrimlerini ortadan kaldıralım derken, dünya çapında alay konusu olacaklar.