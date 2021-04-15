Yılmaz Özdil: İnsanlık ölmedi, Türkler ölse de olur!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Libya’ya 150 bin doz Koronavirüs aşısı gönderilmesini eleştirdiği bugünkü yazısında iktidarın şimdiye kadarki tepki gösterdiği uygulama ve kararlarını derledi.

Özdil, Türkiye’deki Suriyeliler için 52 milyar dolar harcandığını; Sudan'a 750 milyon dolar, Somali'ye 750 milyon dolar, Afganistan'a 650 milyon dolar bağışlandığını; protez ayağına haciz gelen gaziyi; pandemi döneminde yaşanan intiharları; Andımız'ın kaldırılması gibi pek çok yaşanan olay ve alınan kararı hatırlattığı yazısında, “İnsanlık ölmedi. Türkler ölse de olur!” diye yazdı.

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