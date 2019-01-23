Yılmaz Özdil'in kitabını tasarlayan Joelle İmamoğlu kimdir?

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satılan ''Mustafa Kemal'' adlı kitabının tasarımını tasarımcı Joelle İmamoğlu yaptı.

Kitap, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi olan 1881 adet olarak basıldı ve 2 bin 500 liradan satışa sunuldu. Kısa sürede tükenen kitap alışveriş sitelerinde yüksek fiyatlara satılmaya başlandı.

Tartışmalara da konu olan kitabın tasarımcısı da bu süreçte merak edildi. ''Mustafa Kemal'' adlı kitabın tasarımını ünlü grafik tasarımcı Joelle İmamoğlu yaptı.

Joelle İmamoğlu kimdir?

Ünlü grafik tasarımcı, genç yaşlarda resim dersleri almaya başladı ve Brian Grimbly'nin öncü olduğu London College of Printing'de tipografi ağırlıklı Media and Production Design eğitimini tamamladı.

Okulunu bitirdikten sonra New York Citicorp'un tasarım departmanında ve Londra'da Martin Ashley'nin yanında finansal belgelerin tasarımını yapıyordu. Ertuğ Kocabıyık Yayınları'nda 7 yıl çalıştı, İtalya ve İsviçre'de farklı şirketlerde görev aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'de evlenerek eşinin reklam ajansına katıldı. Ancak 9 yılın ardından ajansını kapatarak kitap tasarımına geri dönüş yaptı.

Joelle İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı, Terry Sonman ile Metin Fadıllıoğlu, Lokman Şahin ile Ara Güler ve daha birçok isimle çalıştı. Son olarak da gazeteci – yazar Yılmaz Özdil'in ''Mustafa Kemal'' kitabının tasarımını yaparak gündeme geldi. İmamoğlu, Özdil'in kitabında Arjantinli Maximiliano Sproviero tarafından tasarlanmış yazı tipini kullandı. Yazı tipine de 10 Kasım adı verildi.