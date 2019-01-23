Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liralık kitabı satışa sunuldu, yayınevinin sitesi çöktü

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liralık “Mustafa Kemal” kitabı, saat 09.05’te satışa sunulmasının ardından Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sitesi çöktü. Site ilerleyen dakikalarda düzeldi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil’in geçen aylarda çıkan kitabının özel bir edisyonunu hazırladı. El yapımı olan kitap 1881 adet basıldı. Bugün saat 09.05’te satışa sunulan kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi’nin internet sitesine ulaşımda aksama yaşattı.

www.kirmizikedi.com’a girmeye çalışan kişiler “Bu siteye ulaşılmıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Siteye ayrıca kitap satışı için bir sayaç koyuldu. Saat 10.58 itibarıyla sitedeki sayaca göre 1881 tane basılan kitaptan 887 adet kaldı.