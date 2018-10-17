Yılmaz Özdil: İmam bütçesi bilim bütçesinin dört katı oldu; ki zaten, bilim bakanı da imam

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün yaşamını yitiren Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'i köşesine taşıyarak, Bilim Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin yüzde 56 azaltıldığını, Diyanet işleri bütçesinin ise yüzde 34 arttırılmasını hatırlattı. Özdil, "Paul Allen'ın öldüğü gün…İmam bütçesi bilim bütçesinin dört katı oldu.Ki zaten, bilim bakanı da imam" dedi.

Yılmaz Özdil "Veleddalin amin" başlığıyla (17 Ekim 2018) yayımlanan yazısında şu noktalara dikkati çekti: "

Paul Allen, 65 yıllık hayatına bunları sığdırdı, dün öldü.

Paul Allen'ın öldüğü gün… Türkiye'de Bilim Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 56 azaltılarak, 2.5 milyar liraya düşürüldü, Diyanet işlerinin bütçesi yüzde 34 arttırılarak 10.5 milyar liraya çıkarıldı.

İmam bütçesi bilim bütçesinin dört katı oldu.

Ki zaten, bilim bakanı da imam."

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Paul Allen kimdir?

Paul Gardner Allen, 1953 yılında Amerika'da doğdu. Servetini, Bill Gates ile birlikte Microsoft‘un kurucusu olmaya borçlu. Forbes Dergisi‘nin 2006 “Milyarderler Listesi“ne göre 22.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin altıncı insanı.



Servetinin 5 milyar doları Microsoft hisseleri olan Allen, aynı zamanda Charter Communications‘da yönetici ve Dreamworks Animation‘da da ortak yönetim görevlerinde bulunuyor. Paul Allen’ın iki de profösyönel spor takımı var: Seattle Seahawks ve Portland Trail Blazers.



Paul Gardner Allen, Kenneth S. Allen ve Faye G. Allen‘ın çocukları olarak 21 Ocak 1953 de Seattle, Washington‘da dünyaya geldi.

Allen, Bill Gates’le tanışıp arkadaş olacağı Seattle’ın saygın özel okullarından biri olan Lakeside School‘a başladı. Gates, Allen’dan 2 sınıf alttaydı ancak bilgisayar üzerine olan ortak duyguları, tanışıp sıkı birer dost olmalarını sağlamakta gecikmiyordu.



Okulun ufak bilgisayarını birlikte, aralıksız meşgul ediyorlardı. Ancak daha güçlü ve çok yönlü bir bilgisayar olan ihtiyaçları onları Washington Üniversitesi bilgisayar laboratuvarlarına çekiyordu. Laboratuvarlara gizlice giren Allen ve Gates’in yakalanması uzun sürmedi. Ancak üniversite yönetimiyle yaptıkları “öğrencilere ücretsiz bilgisayar desteği” anlaşması sayesinde laboratuvarlara girişlerine izin verildi.

Mezuniyetlerinin ardından Allen Washington State University‘e, Getes ise Harvard College‘e girdi. Ancak Allen iki seneyi henüz tamamlamıştıki eğitimine devam etmek istemedi. Eğitimini yarım bırakmasındaki sebep belliydi: Kişisel bilgisayarlar ( Personal Computers ) için yazılım üretmek. Çok geçmeden Gates’i de okulunu bırakması ve kendisiyle birlikte çalışması için ikna etti.



1975 yılında Gates ile birlikte, Albuquerque, New Mexico‘da, Microsoft’u ( Micro-soft ) kurdu ve Basic Interpreter satmaya başladı. 1980 senesinde Allen, Microsoft’un, QDOS adı verilen işletim sistemini satın alması için öncülük etti.



Microsoft’un QDOS’u 59.000 dolara almasından sonra Gates ve Allen, QDOS üzerinde tekrar çalışarak, işletim sistemini IBM‘in ihtiyaçlarına göre düzenledi. IBM ile yapılan kontrat, Microsfot’un IBM’in yeni PC’lerinin işletim sistemlerini üreteceği üzerineydi. Bu gelişme Microsoft için büyük tırmanışın ilk adımıydı.