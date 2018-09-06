Yılmaz Özdil: İdlib'te ne oluyor diye merak edenler; burada neler olacak, sen asıl onu merak et!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İdlib'deki son durumu ele aldığı yazısında, "Rusya'nın havadan vurmaya başladığı, Esad'ın karadan süpürmeye başladığı İdlib'te 30 binden fazla köktendinci terörist var" diyerek, " Ya komple imha edilecekler. Ya Türkiye'ye kaçacaklar. Türkiye sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktalar. İdlib'te ne oluyor diye merak edenler için yazıyorum… Burada neler olacak, sen asıl onu merak et!" vurgusu yaptı.

"Stockholm, St.Petersburg, Brüksel saldırganı Türkiye'den geçti"

Yazar Özdil'in İdlib'ten Türkiye yoluyla Avrupa'ya giderek kendini patlatan saldırganları hatırlattığı yazısı şöyle:

"Ahmed el Muhammed…

Kilis'ten girdi.

Ertesi gün Gaziantep'e geçti

Ertesi gün İzmir'e gitti.

Oteller sokağında iki gün kaldı.

İletişim adresi olarak “Suriye” dedi.

Bodrum'a gitti.

Ertesi gün Leros adasına geçti.

Ertesi gün Makedonya'ya geçti.

Ertesi gün Sırbistan'a geçti.

Ertesi gün Hırvatistan'a geçti.

Mülteci kampına kaydedildi.

Hiç kalmadı.

Altı saat sonra Macaristan'a geçti.

Ertesi gün Avusturya'ya geçti.

Ertesi gün yine karayoluyla İsviçre üzerinden Fransa'ya ulaştı.

Paris'in değişik noktalarında 132 kişinin hayatını kaybettiği eşzamanlı saldırılarda, Stade de France'ın önünde kendini patlattı.

İdlib'den gelmişti.

Salman Abedi, Suriye'den girdi, İstanbul'dan Düsseldorf'a uçtu, oradan Manchester'e uçtu, kendini patlattı.

Stockholm saldırganı Türkiye'den geçti.

St. Petersburg saldırganı Türkiye'den geçti.

Brüksel saldırganı Türkiye'den geçti.

Rusya'nın havadan vurmaya başladığı, Esad'ın karadan süpürmeye başladığı İdlib'te 30 binden fazla köktendinci terörist var.

Ya komple imha edilecekler.

Ya Türkiye'ye kaçacaklar.

Türkiye sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktalar.

İdlib'te ne oluyor diye merak edenler için yazıyorum…

Burada neler olacak, sen asıl onu merak et!

Şam'da namaz kılacağız diyenleri alkışlıyordun…

Buyur cenaze namazına!"