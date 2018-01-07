Yılmaz Özdil: Hazreti Nuh'un cep telefonu 0538…

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek'in TRT'de bir programa katılarak "Hz. Nuh döllenmiş bir dişi ve bir erkek yumurta sipariş etti, hatta o dönemde oğlu ile cep telefonuyla görüşüyordu" söylediği sözleri tiye alarak "Asrın liderimizin ifade ettiği gibi, Amerika'yı Kolomb keşfetmediğine göre, Kolomb gemisiyle Amerika kıtasına ulaştığında Küba'da cami gördüğüne göre… Hazreti Nuh'un internete bağlı olması tuhaf mı?" diye sordu.

Yılmaz Özdil'in "Hazreti Nuh’un cep telefonu 0538…" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2018) yazısı şöyle:

TRT'ye çıkarılan İstanbul Üniversitesi deniz bilimleri fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek, Nuh tufanı sırasında Hazreti Nuh'un oğlunu cep telefonuyla aradığını, gemisinin nükleer enerjiyle çalıştığını, insansız hava aracı kullandığını izah etti.

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Bence haklı.

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İşsizlik çoğalırken işsiz sayısının azalmasına, fiyatlar artarken enflasyonun düşmesine, kişi başına milli gelirin rekor kırmasına, dünyanın en pahalı benzinini kullanırken her seçim öncesinde petrol bulduk demelerine, saman ithal ederken tarımda Avrupa lideri olmamıza, Çin'den fazla büyüdüğümüze inanıyorsak… Nuh'un cep telefonuna niye inanmayalım?

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Bizzat asrın liderimiz “ha ülkeye nükleer santral kurmuşsun, ha evine tüpgaz bağlatmışsın, ikisi de aynı” dediğine göre… Koskoca Hazreti Nuh nükleer imkanı varken, niye gazlı gemi kullansın?

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Elbiselerinizi çıkarmadan sevişin, “eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın, soyunursanız melekler dışarı çıkar, şeytan odada kalır, oluşacak çocuk şeytanın nasibi olur” diyen “profesör” değil mi?

Işık hızını bile sollayan, “namlusuz patlayıcısız mermisiz, saniyede 300 bin kilometre hızla giden silahlar yaptık” diyen “akil” değil mi?

“Karl Marks'a Das Kapital'i cinler yazdırdı, Shakespeare gizli müslümandı, asıl adı Şeyh Pir'di” diyen, kafasında fesle dolaşan tımarhanelik herif, “ilim adamı” sıfatıyla Saray'da ağırlanmadı mı?

“Deve sidiği şifalıdır” diyen akademisyen yok mu bu ülkede?

Akp gençlik kolları başkanı “dünya düzdür, dünyanın yuvarlak olması masonların uydurmasıdır” demedi mi?

Profesör Aziz Sancar kimya dalında Nobel ödülü kazanırken… Akp tarafından “rektör” yapılan kimya profesörü “yabancı kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunç” demiyor mu?

Hacettepe Üniversitesi profesörü trenlere mescit yapılmasını istemedi mi? Devlet Demiryolları da “virajlarda kıbleyi denk getiremeyiz” diye cevap vermedi mi?

Rüyasında tarikat şeyhi gören profesör, rüyasındaki şeyhin sözlerini dilekçe haline getirip başbakanlığa göndermedi mi? Başbakanlık da gereğinin yapılması için rüyadaki şeyhin dilekçesini YÖK'e havale etmedi mi?

Profesörün biri “helal bisiklet üretelim” diye önermedi mi?

TRT'deki “bilim” programında, CIA ve Mossad'ın cinlerle istihbarat topladığı, KGB'nin cinler sayesinde düşman denizaltılarını takip ettiği, NASA yetkililerinin uzayda kaybolan uyduların cinler tarafından tamir edilmesi için Türkiye'ye geldiği, Turgut Özal aracılığıyla Sakarya'daki bir hoca'dan yardım istediği anlatılmadı mı?

İsmi Abdülhamid olarak değiştirilen GATA'nın profesörü, şizofreni hastalığının cin çarpması yüzünden meydana geldiğini, tedavi için dini şifacılarla üfürükçülerin faydalı olabileceğini söylemedi mi?

TÜBİTAK bilim fuarında, Tillo evliyalarının kerametleri projesi sergilenmedi mi? Ayet okunmuş fasulye projesi, ihram giyen hacı robot projesi, kötü söz kavanozu projesi, tatlı kelam projesi sergilenmedi mi?

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Marmaray'ın mimari projesinin Abdülmecid dedemiz tarafından çizilmesini gayet makul buluyorsun da… Hazreti Nuh'un drone kullanmasına niye şüpheyle yaklaşıyorsun?

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Asrın liderimizin ifade ettiği gibi, Amerika'yı Kolomb keşfetmediğine göre, Kolomb gemisiyle Amerika kıtasına ulaştığında Küba'da cami gördüğüne göre… Hazreti Nuh'un internete bağlı olması tuhaf mı?

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“Ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır, profesörden başlayarak en tehlikeli olanlar üniversite mezunlarıdır” diyen “profesör” unvanlı arkadaşın YÖK'e yönetici yapılmasına şaşmadın da… Hazreti Nuh'un cep telefonunu mu yadırgadın?

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Işın kılıcı da varmış Nuh'un, kalem pille çalışıyormuş.