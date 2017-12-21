Yılmaz Özdil: Hani biz bunların sağ gözüydük, eliydik, bunlarsız deliydik filan?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweetini kendi Twitter hesabında paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e tepkisini, "Hani biz bunların sağ gözüydük, eliydik, bunlarsız deliydik filan?" sözleriyle değerlendirdi.

"Zalimlerin safında yer almayı maharet sananların Medine müdafaasını ve onun büyük kahramanı Fahrettin Paşa'yı hedef almaları boşuna değildir" diyen Erdoğan, "Medine, Ey bize büthanda bulunan zavallı; senin ceddin neredeydi?" ifadesini kullanmıştı.

Özdil'in "Yalelli" başlığıyla (21 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Vahabi kralı takvimde başka gün kalmamış gibi, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, tam 10 Kasım'da Ankara'ya geldi, Anıtkabir'e gitmedi, Türkiye Cumhuriyeti'nin protokol tarihinde bir ilk yaşandı, dindar cumhurbaşkanımız'la asrın liderimiz, kralın ayağına, kralın kaldığı otele gittiler, vahabi kralına “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası” takdim ettiler, sağına ve soluna oturup poz verdiler.

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Vahabi kralı 91 yaşındayken öldü. Reyhanlı için, Ermenek için, Uludere için, Suruç için yas ilan etmeyen Akp hükümeti derhal “milli yas” ilan etti, tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde Türk Bayrağı yarıya indirildi, asrın liderimiz Afrika'da seyahatteydi, apar topar yarıda kesti, koştura koştura Vahabi kralının cenaze törenine katıldı.

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Asrın liderimiz, Arap İşbirliği Forumu'nda konuştu: “Türkiye ve Arap dünyası yüz yıl boyunca art niyetli propagandanın neticesi olarak birbirine sırtını dönmüş, birbirinden uzak kalmıştır, Türk-Arap dostluğu çok eskiye dayanır, Türk Arapsız yaşayamaz, kim ki yaşar der, delidir, Arabın Türk hem sağ gözüdür, hem sağ elidir.”

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Asrın liderimiz TBMM'de konuştu: “Neymiş efendim, Araplar bize ihanet etmiş, Arapları ihanetle suçlamak çok yanlış bir tutum, biz köpekleri bile Arap Arap diye çağıran bir anlayıştan geliyoruz maalesef.”

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Asrın liderimiz gazetecilerle sohbet ederken anlattı: “Özellikle 1940'lı yıllardan itibaren ‘Araplar bizi arkadan vurdu' derler, hep bunu söylerler, hatta avam olacak ama kusura bakmayın, köpekleri bile Arap Arap diye çağıran bir anlayış yaşadık bu ülkede, yakıştırma buydu, yanlış ve çirkin sloganlardı.”

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Asrın liderimiz CHP'yi suçladı, “sokaktaki köpekleri Arap Arap diye çağıran zihniyetin arkasında siz varsınız” dedi.

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Asrın liderimiz kendi adını taşıyan üniversitede konuştu: “Araplar bizi sırtımızdan hançerledi deniyor, sokaklarda dolaşan köpekler Arap Arap diye çağırılıyor, köpeğe o adı niye veriyor, hep bağlarımızı koparmak için, Ortadoğu'yu bataklık gibi göstermek için.”

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Asrın liderimiz Akp grup toplantısında izah etti, “geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca zihinlere kazınmış olan ‘Araplar bizi arkadan vurdu' yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir” dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri başbakanı, Dubai hükümdarı El Maktum, İstanbul'a alışveriş merkezi dikti, “içki ruhsatı” almak için Üsküdar belediyesine başvurdu. Dindar ayaklarıyla kimseye içki ruhsatı vermeyen, hatta mevcut içki ruhsatlarını bile yenilemeyen Akp'li Üsküdar belediyesi “Arap şeyhimiz istiyor” diye “içkili bölge” icat etti, Arap şeyhinin alışveriş merkezini “içkili bölge” kapsamına alıverdi.

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Sonra…

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Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanı şırrak diye tweet attı, Medine kahramanımız Fahrettin paşayı “hırsız” ilan etti, Medine'deki el yazması eserleri çaldığını öne sürdü, lafı evirdi çevirdi asrın liderimize getirdi, “İşte Tayyip Erdoğan'ın dedelerinin müslüman Araplarla ilişkisi buydu” dedi!

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Sonra…

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Asrın liderimiz pek öfkelendi, Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanına püskürdü, “eyyy bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi, utanmadan sıkılmadan hezeyan içinde bulunan zavallılar, bunların kafası Batıcı, biz sizin ne tür garabetler içinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz, yeri gelecek bunları da açıklayacağız, kendi acziyetlerini, hatta ihanetlerini örtme çabası içindeler” dedi!

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eyyy

zavallı

bühtan (iftiracı)

utanmaz

hezeyan (abuk sabuk)

kafası Batıcı

garabet

aciz

hain

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E olmadı ki şimdi böyle…

Hani biz bunların sağ gözüydük, eliydik, bunlarsız deliydik filan?