Yılmaz Özdil: Hadi len ordan, Türk milletinden utanmıyorsunuz, bari Filistinlilerden utanır insan

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İsrail'in ambargo uyguladığı Gazze’ye 2010'da insani yardım taşıdığı sırada saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi olayının ardından yaşananları hatırlattığı yazısında, bugünkü Kudüs olaylarıyla ilgili iktidarı eleştirdi.

İsrail’in Mavi Marmara’da öldürülenler için ödediği 20 milyon doları hatırlatan Özdil, “Ve şimdi bakıyoruz… İsrail, Mescid-i Aksa'da gaz sıkıyor, Gazze'ye füze fırlatıyor. Bizimkiler gene bağırıyor, ‘eyy İsrail, ümmet adına adım atacağız, Osmanlı tokadını patlatacağız’ filan. Hadi len ordan. Türk milletinden utanmıyorsunuz, bari Filistinlilerden utanır insan” diye yazdı.

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