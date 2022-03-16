Yılmaz Özdil: Ha gayret… Kendi vatanımızda sığınmacı olmak üzereyiz

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Hatay'da dünyaya gelen her dört bebekten üçü Suriyeli, acil önlem alınmazsa 12 yıl sonra Hatay belediyesinin Suriyeli başkanı olacak” uyarısını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Ha gayret… Kendi vatanımızda sığınmacı olmak üzereyiz” dedi.

Özdil’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bakın, bizim insanlık tarihine nasıl geçtiğimizi Hatay büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş izah ediyor… ‘Hatay'da dünyaya gelen her dört bebekten üçü Suriyeli, acil önlem alınmazsa 12 yıl sonra Hatay belediyesinin Suriyeli başkanı olacak’ diyor. Nasıl? Güzel geçiyoruz değil mi insanlık tarihine? Alarm veriyor Lütfü Savaş… ‘11 ayda bir doğum yapan, altı yılda altı çocuk doğuran Suriyeli kadınlar var’ diyor, ‘Suriyeli erkeklerin üç dört eşi var’ diyor, nüfus dengesinin allak bullak olduğunu anlatıyor, ‘azınlığa düşüyoruz’ diyor, ‘Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin kişi, 800 binin üzerinde Suriyeli var’ diyor, ‘Reyhanlı'da Suriyeli aday olsa, açık farkla kazanır’ diyor, ‘Suriyelilere vatandaşlık verilmesi, seçme seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu’ diyor, ‘güya toprak satın almaları kanunen yasak ama, Türk ortaklar ayarlıyorlar, ara senediyle sürekli toprak alıyorlar’ diyor, “ablam müteahhitten ev aldı, sahibi Suriyeli çıktı, her yerdeler” diyor, ‘Hatay'da ithalat, ihracat, altın ticareti Suriyelilerin eline geçti’ diyor, ‘maliyetler yüzünden bizim çiftçimiz ekip biçemiyor, bizim çiftçilerin tarlasını Suriyeliler alıyor’ diyor. ‘Uyarıyorum’ diyor… ‘Hatay elden gidiyor’ diyor.

Ha gayret… Kendi vatanımızda sığınmacı olmak üzereyiz. Bu kafayla gidersek, Ukraynalılar Ukrayna'ya geri döner ama, bizi ziyaret etmeye Leonardo DiCaprio mu gelir, Scarlett Johansson mu, orasını bilemem gari!”

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