Yılmaz Özdil: Gökmen'in Mediha'nın kul hakkını yemek, orucu bozar mı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla tutuklanan Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun ile gazete muhabirlerinden Gökmen Ulu ile ilgili olarak "E insan merak ediyor tabii. Gökmen'in Mediha'nın kul hakkını yemek, orucu bozar mı mesela?" dedi.

Yılmaz Özdil'in "Hocam kafayı yedim orucum bozulur mu?" başlığıyla yayımlanan (15 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Ramazan vesilesiyle iftar programına katılan sayın vatandaşımız “hocam hayırlı ramazanlar, intihar edip kendimi yakmaya kalkıştım, üstüme tiner döktüm, orucum bozulur mu?” diye sordu iyi mi.

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E insan merak ediyor tabii.

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Gökmen'in Mediha'nın kul hakkını yemek, orucu bozar mı mesela?

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Bir numaralı fetocu Hüseyin Gülerce'nin Fehmi Koru'nun Burak Akbay hakkındaki iftiraları yanlışlıkla yutulursa, oruç sakatlanır mı?

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“Milletin orasına koyacağız” diyen yandaş müteahhiti televizyonda gördüğümüzde, gusül abdesti almamız gerekir mi?

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Eyy Putin, Şam'da namaz kılacağız, tank yapıyoruz, Katar'a laf söyletmeyiz filan... “Kurusıkı” iftar topu patlatmak caiz midir?

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Oruçlu olduğumuzu unutarak, oruç ağzımızla, memleketi parsel parsel satmaya devam edersek, kefaret gerektirir mi, kaza orucu yeterli midir?

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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanırken, Bülent Arınç'ın damadıyla Kadir Topbaş'ın damadı fetoculuktan sıyırıyorsa, AKP'li belediyelerin iftar çadırında avanta çorba kaşıklamak sevap değil midir? *