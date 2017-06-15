Yılmaz Özdil: Gökmen'in Mediha'nın kul hakkını yemek, orucu bozar mı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla tutuklanan Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun ile gazete muhabirlerinden Gökmen Ulu ile ilgili olarak "E insan merak ediyor tabii. Gökmen'in Mediha'nın kul hakkını yemek, orucu bozar mı mesela?" dedi.
Yılmaz Özdil'in "Hocam kafayı yedim orucum bozulur mu?" başlığıyla yayımlanan (15 Haziran 2017) yazısı şöyle:
Ramazan vesilesiyle iftar programına katılan sayın vatandaşımız “hocam hayırlı ramazanlar, intihar edip kendimi yakmaya kalkıştım, üstüme tiner döktüm, orucum bozulur mu?” diye sordu iyi mi.
*
E insan merak ediyor tabii.
*
Gökmen'in Mediha'nın kul hakkını yemek, orucu bozar mı mesela?
*
Bir numaralı fetocu Hüseyin Gülerce'nin Fehmi Koru'nun Burak Akbay hakkındaki iftiraları yanlışlıkla yutulursa, oruç sakatlanır mı?
*
“Milletin orasına koyacağız” diyen yandaş müteahhiti televizyonda gördüğümüzde, gusül abdesti almamız gerekir mi?
*
Eyy Putin, Şam'da namaz kılacağız, tank yapıyoruz, Katar'a laf söyletmeyiz filan... “Kurusıkı” iftar topu patlatmak caiz midir?
*
Oruçlu olduğumuzu unutarak, oruç ağzımızla, memleketi parsel parsel satmaya devam edersek, kefaret gerektirir mi, kaza orucu yeterli midir?
*
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanırken, Bülent Arınç'ın damadıyla Kadir Topbaş'ın damadı fetoculuktan sıyırıyorsa, AKP'li belediyelerin iftar çadırında avanta çorba kaşıklamak sevap değil midir? *
Suriyelilere tiko para 25 milyar dolar harcayan sayın devletimiz, geçen sene 15 lira olan fitreyi bu sene anca 16 lira yaptıysa, sayın garibanlarımızın 1 liralık zammı bozdurup bozdurup harcaması mekruh mudur?
*
Sayın diyanetimiz “haram parayla hacca gitmek helaldir” diye fetva verdiğine göre, zemzem suyuyla mojito yapmak haram mıdır?
*
Her türlü yalanı söyleyip, her türlü ahlaksızlığı yapıp, yavşağın önde gideni olup, imaj tazelemek için, ihrama sarınıp dindar ayaklarıyla umre'ye gitmek, magazin sayfalarında yayınlatmak müstehab mıdır?
*
Oruç tutmadığımız halde Akp'ye yalakalık olsun diye beş yıldızlı iftar sofralarına kurulup, orucu hurma carpaccio'yla açmak vacip midir?
*
Niyetliyken yolsuzluk yapmak, niyeti bozar mı?
*
Rüşveti yatmadan önce yiyip, sahura kalkmadan oruç tutarsam, vecibem sahih olur mu?
*
Çağrı filmi yayınlanırken Survivor seyredersem, tövbe için sadaka vermem gerekir mi?
*