Yılmaz Özdil: Geçmediğimiz köprü, uçmadığımız havalimanı, yatmadığımız hastane için 19 milyar lira ödenecek

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2019'da üçüncü köprüden geçmeyen araçlar müteahhitlere ödenecek 3 milyar 50 milyon lirayı hatırlattı. “Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” denilerek yapılan projeler için kullanım garantisi kapsamında ödenen rakamları değerlendiren Özdil, "Hükümet, geçmediğimiz köprü, uçmadığımız havalimanı, yatmadığımız hastane için 19 milyar lira ödeyecek" dedi.

Kış gelmesiyle doğal gaz faturalarının yüksek gelmesine yönelik şikâyetleri hatırlatan Özdil, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, şehir hastaneleri gibi projeler için kullanım garantisi kapsamında müteahhitlere yapılan yıllık ödemeleri vurguladı. Özdil şunları yazdı: “Milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor' diyen sayın hükümetimiz geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, uçmadığımız havalimanı, yatmadığımız hastane için, sırf bu yıl 19 milyar lira ödeyecek."

Özdil'in yazısından ilgili kısım şöyle:

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, Avrasya Tüneli yaptılar, 25 milyon araç geçecek garantisi verdiler, 15 milyon geçiyor, müteahhide her yıl geçmeyen 10 milyon aracın parasını ödüyorlar. 25 yıl daha bu şekilde hampadan ödemeye devam edecekler.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, üçüncü havalimanını yaptılar, Atatürk Havalimanı'nı kapattılar, Atatürk Havalimanı'nı işleten müteahhide 2.5 milyar lira tazminat ödüyorlar.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, Kütahya'ya havalimanı yaptılar, Kütahya'nın nüfusu 200 bin kişi, müteahhide her yıl 1 milyon kişi uçacak garantisi verdiler, sadece 40 bin kişi uçuyor, müteahhide her yıl uçmayan 960 bin kişinin parasını ödüyorlar.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, şehir hastaneleri yaptılar, yüzde 70 doluluk garantisi verdiler, Antalya'daki beş yıldızlı otellere bile yüzde 70 doluluk garantisi veremezsin, bunlar hastaneye garanti verdiler, sırf geçen yıl hastalanıp hastaneye yatmayan garanti hastalar için 3 milyar 700 milyon lira ödediler.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor” diyen sayın hükümetimiz… Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, uçmadığımız havalimanı, yatmadığımız hastane için, sırf bu yıl 19 milyar lira ödeyecek."

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