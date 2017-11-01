Yılmaz Özdil: Gazetelerin birinci sayfaları palavra, gerçek resmi ilanlardaki icralarda!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gazetelerin birinci sayfalarında aynı 'palavralar' yazıldığını belirterek resmi sayfalarında icraa ilanlarını örnek gösterdi. "İcradan satılan fabrikaları yazmaya kalksak ansiklopedi olur" diyen Özdil, icradan bir köyün bile satışa çıkarıldığını belirterek "İcradan satılan fabrikaları yazmaya kalksak ansiklopedi olur" diyen Özdil, "Uşak'ta icradan komple satılık köy var. Banaz'ın Düzkışla köyü, tarım kredisi çektiler, taksitleri ödeyemeyince birbirlerine kefil olarak yeni kredi aldılar, onu da ödeyemediler, 36 haneli köyün 32'sine haciz geldi, beş ev mühürlendi, traktörlere el kondu, tarlalar icradan satılık" dedi.

Yılmaz Özdil'in "İcra'at" başlığıyla yayımlanan (1 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Birinci sayfalar fotokopi gibi.

Sıkıldım.

İlan sayfalarını açtım.

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Ankara icra müdürlüğünden:

“Borçluya ait apartman.”

Bursa icra müdürlüğünden:

“İşhanı.”

Sakarya icra müdürlüğünden:

“Fındık bahçesi.”

Balıkesir icra müdürlüğünden:

“Zeytinyağı fabrikası.”

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Tuzla'da icradan gemi var.

Gebze'de icradan minibüs.

Alanya'da “hacizden sera…”

Denizli icra müdürlüğünden:

“Diş hekimi muayenehanesi.”

Alanya icra müdürlüğünden:

“Pansiyona müsait müstakil.”

Sinop icra müdürlüğünden:

“Denize sıfır…”

Aydın icra müdürlüğünden:

“İncir ağaçlı tarım arazisi.”

Bingöl icra müdürlüğünden:

“Susuz tarla.”

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Adana'da icradan yarış atı var.

İzmir'de icradan güvercin.

Çatalca'da icradan inek.

Milas'ta icradan levrek.

Eskişehir'de icradan buzağı.

Bandırma icra müdürlüğünden:

“Piliç tesisi.”

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Kerhane var, icradan.

Edirne'de.

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Kayseri icra müdürlüğünden:

“Sanayi sitesindeki…”

Isparta icra müdürlüğünden:

“Pazaryerindeki…”

Bodrum icra müdürlüğünden:

“Bahçeli dubleks…”

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İcradan satılan fabrikaları yazmaya kalksak ansiklopedi olur. Vaziyet o kadar vahim ki… İcradan satılık fabrikaları yüzde 50 fiyatına satan aracı şirket bile var!

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(Kahramanmaraş'ta haczedilen ve icra iflas müdürlüğü tarafından açık arttırmayla satışa sunulan cami var birader… Rize'de Giresun'da Zonguldak'ta borcu ödenmediği için elektriği kesilen camiler var. Eskişehir'de güya türbe restore edildi, türbeye Amerikan mutfak konuldu, müteahhit Amerikan mutfağın parasını ödemeyince, Amerikan mutfak konulan türbenin elektriği kesildi. Maliye bakanlığı, belediyenin borcu yüzünden Bergama Ayaskent mezarlığına haciz koydu, Ayaskent belediyesi karşı atağa geçti, diyanet'ten cami için 10 senelik kira istedi. Akçakoca'da haczedilen mezarlık açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Ankara icra müdürlüğü, haczedilen mezar taşı ve tabut'ları sattı. Diyanet işleri başkanlığımız “icradan mal edinmek caizdir” fetvası verdi. Kars'tan Ardahan'a cenaze taşıyan cenaze arabası, jandarmanın trafik kontrolünde durduruldu, hacizli olduğu anlaşıldı, cenaze arabası bağlandı, yediemin otoparkına çekildi. Afyon defterdarlığı bir kamyon satışı nedeniyle “ölü”ye haciz gönderdi, rahmetlinin oğlu “babam taa 22 sene önce vefat etti, evrakları nerden bulayım” diye isyan etti. Çorum Yörüklü'de “yatır”a haciz kondu.)

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Beyoğlu'nda icradan satılık hastane var.

Mersin'de icradan satılık eczane var.

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Konya'da iflas eden özel hastanenin doktor kadrosu icradan satışa çıkarıldı, göz hekimi bir milyon lira, ortopedi ve kulak burun boğaz 500'er bin lira, zührevi 200 bin lira, nöroloji 150 bin lira, genel cerrahi 100 bin lira, radyoloji ve mikrobiyoloji 50'şer bin lira.

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Antalya'da icradan beş yıldızlı otel var, yedi yıldızlı otel var, pek şaşırtıcı değil ama… Antalya'da icradan satılık stadyum var! 400 milyon dolara malolmuştu, 15'te birine, 100 milyon liraya satılıyor.

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Uşak'ta icradan komple satılık köy var. Banaz'ın Düzkışla köyü, tarım kredisi çektiler, taksitleri ödeyemeyince birbirlerine kefil olarak yeni kredi aldılar, onu da ödeyemediler, 36 haneli köyün 32'sine haciz geldi, beş ev mühürlendi, traktörlere el kondu, tarlalar icradan satılık.

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Turgut Özal tarafından görkemli törenle açılışı yapılan, Türk siyasetinin bir dönem sembol mekanı olan, papatyaların ve yalaka işadamlarının fink attığı ANAP genel başkanlığı binası icradan satılık.

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(Yandaş gazetelerin birinci sayfaları palavralarla dolu ama, farkında değiller, resmi ilan sayfalarında işte bu gerçekler yazıyor.)

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E bunları da oku oku, sıkıldım.

Televizyonu açtım.

Binali bey mecliste konuşuyor:

“Türkiye'yi üç kat büyüttük, dünyada bizden daha fazla büyüyen iki ülke kaldı, biri Çin, öbürü Hindistan, üçüncü ülke biziz, bu işler lafla olmuyor, icraatla oluyor, icraatın adresi Ak partidir” filan diyor!