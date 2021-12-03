Yılmaz Özdil: Faiz sebep, enflasyon netice değildir, asrın liderimiz sebep, gerisi hikâyedir!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınması üzerinden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanlık sistemini eleştirdiği bugüncü yazısında, “Faiz sebep, enflasyon netice değildir, asrın liderimiz sebep, gerisi hikayedir!” dedi.

Özdil, şöyle yazdı:

“Sayın muhalif basınımız hâlâ ‘ekonominin patronu değişti’ diye başlık atıyor iyi mi! Tayyip Erdoğan merkez bankası başkanı Tayyip Erdoğan'ı görevden alıp, Tayyip Erdoğan'ı merkez bankasının yeni başkanı yaptığında, merkez bankası başkanı değişmiş mi oldu? Tayyip Erdoğan ‘şemsiye sebep, yağmur neticedir, şemsiye açtığımız için yağmur yağıyor’ dediğinde, merkez bankası başkanı Tayyip Erdoğan ‘olmaz öyle saçma şey’ mi diyecek? Hem ‘tek adam’ rejimi diyorsun. Hem ‘patron değişti’ diyorsun. Tek adam değişmediğine göre, patron değişmiş olabilir mi?

Hâlâ 'yeni bakanın ekonomi eğitimi yok' diye haber yapıyorlar. Kardeşim… Güreşçiyi kamu bankasının başına koymadı mı? Asrın damadımızın ekonomi eğitimi vardı da nooldu? Ekonomi diploması olmayan Nureddin Nebati yerine, ekonomi diploması olan Ahmet Hububat'ı bakan yapsa, olmuş mu olacak?"

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