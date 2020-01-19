Yılmaz Özdil: Eyyy NASA, Türkiye'de bu kadar değerli ak'tronot varken, bir kadını bu göreve getirmenizi kınıyoruz!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Türkiye'deki siyasi ile bürokratlar tarafından kadına ve bilime yönelik dile getirilen, tartışma yaratan sözleri eleştirel bir dille kaleme aldı. "Bu ülkede, seçimlerde kadınlara oy verilmemesi gerektiğini belirten, 'kadınlar çalışmamalı' diyen Uzay Bilimleri Fakültesi dekanı var" diyen Özdil, NASA'nın ekibine dahil edilen Türk bilim insanı Betül Kaçar'ı hatırlatarak, "Eyyy NASA Türkiye'de bu kadar değerli ak'tronot varken, bir kadını bu göreve getirmenizi kınıyoruz!" ifadesini kullandı.

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Özdil'in eleştirel bir dille kaleme aldığı yazısının bir bölümü şöyle:

Bu ülkede, NASA'nın araştırmalarını israf olarak nitelendirerek, “Mars'ta su var mı, et var mı, but var mı, manyak manyak işler bunlar, masrafa değmez, insan bu kadar akılsız olur mu yahu, salak herifler, bu kafirlerin hepsi cahil zaten, ver bana yüz bin dolar, hepsini anlatayım” diyen ulema var.

Bu ülkede, aynı anda iki yerde birden görülebilen Tillo evliyalarının kerametleri projesi, Tübitak tarafından “bilimsel” kabul edildi, “bilim fuarı”nda sergilendi.

Bu ülkede, “sokağa çıkan hamileler terbiyesiz” diyen tasavvuf düşünürü var. Bu güya düşünür olanı, düşünmeyenleri varın siz düşünün gari!

Bu ülkede kadın sıfatına bile tahammül edemedikleri için, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan “kadın” kelimesini çıkardılar.

Bu ülkenin Tbmm başkanlığı “harem selamlık” iftar veriyor, kadınlarla erkeklerin aynı masada yemek yemesine bile tahammül edemiyorlar, kadın'ın sıfatına bile tahammül edemedikleri için, milletvekillerine gönderilen davetiyetede “hanım” denildi.

Bu ülkede, “NASA da kim oluyor, bizim teknolojimiz onlardan ilerde, NASA bizim çok gerimizde” diyen profesör bakan var.

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