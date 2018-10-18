Yılmaz Özdil: Emekli olmaya kalkışanlar, karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin grup toplantısında erken emekliliğe ilişkin, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz" açıklamasında bulundu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın açıklamasını köşesine taşıyarak, "Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde emekli olmaya kalkışanlar, vatansever milletimize karşı ne yapmış oluyor? Karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!" dedi.

"Türkiye, Dünyadaki bütün yardımların üçte birini tek başına yapıyor"

Yılmaz Özdil, son altı yılda 170 ülkeye para dağıtıldığını, Türkiye'nin Küresel Yardım Raporu'na göre 'dünyanın en cömert ülkesi' ilan edildiğini savunarak, "Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkelerine tur bindirdik, Küresel Yardım Raporu'na göre “dünyanın en cömert ülkesi” ilan edildik… Dünyadaki bütün yardımların üçte birini tek başına Türkiye yapıyor. E vaziyet bu merkezdeyken… Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde emekli olmaya kalkışanlar, vatansever milletimize karşı ne yapmış oluyor?Karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!" diye yazdı.

Yılmaz Özdil'in "Biliyorsunuz, bir vatansever milletimiz var, bir de emekli olmak isteyenler!" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz