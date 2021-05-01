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Yılmaz Özdil: Elinden geleni ardına koyma, türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında!

"İstediğin kadar dayat, milletin imbiğinden süzülmüş yaşam biçimini asla değiştiremezsin”

01 Mayıs 2021 11:11

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs’le mücadele kapsamında duyurduğu, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan, 17 günlük kapanma süresince alkollü içki satışının yasaklanmasını eleştirdi.

“Burası molla cumhuriyeti değildir, bedevi çadırı da değildir, taliban mağarası hiç değildir… İstediğin kadar dayat, milletin imbiğinden süzülmüş yaşam biçimini asla değiştiremezsin” diyen Özdil, devamında şunları kaydetti:

“Elinden geleni ardına koyma… Türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında!”

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Yılmaz ÖzdilRecep Tayyip Erdoğan17 günlük kapanmaalkollü içki yasağı
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