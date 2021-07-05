Yılmaz Özdil: Eğer Sedat Peker, benzer açıklamaları CHP ve İyi Parti hakkında yapsaydı, çaycılarıyla beraber hapse tıkarlardı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak, "Eğer Sedat Peker, benzer açıklamaları CHP ve İyi Parti hakkında yapsaydı, çaycılarıyla beraber hapse tıkarlardı. Sedat Peker'in anlattıkları da bu insani çürümüşlük." ifadelerini kullandı.

Özdil, Bizim TV Youtube kanalında Lale Özan Arslan'ın konuğu oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Özdil'in açıklamaları özetle şöyle:

"Bana göre Sedat Peker bir mafya mensubu değil. Alaattin Çakıcı da bir mafya mensubu değil. İnsanların suç işlemesi başka bir şey, o suçu işleyip karşılığında cezasını ödemesi başka bir şey. Suç kavramı ve mafya kavramı başka şeyler. Bu tür adamlar Türkiye'nin tarihinde de her zaman var olan, bu toplumun içinden çıkmış, devletin baba rolüne soyunmuş insanlar var.

Bu tür insan tipleri devleti kendi üzerinde gören ama suça da karışmış insan tipleri bizim tarihimizin bütününde var. Mafya ve kabadayı kavramı başka şeyler. Sedat Peker'in aslında anlattıkları insani çürümüşlük. Sedat Peker bu açıklamaları yapmaya başladığından beri ısrarla diyoruz, savcıların mutlaka devreye girmesi lazım.

Eğer Sedat Peker, benzer açıklamaları CHP ve İyi Parti hakkında yapsaydı, çaycılarıyla beraber hapse tıkarlardı. Sedat Peker'in anlattıkları da bu insani çürümüşlük."

"Soylu bakanlıktan indiği an dava edeceğim"

Özdil, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan çekildiği an kendisine dava açacağını şu ifadelerle duyurdu:

“Süleyman Soylu bakanlıktan insin, milletvekilliğinden düşsün, ben yurttaş olarak Süleyman Soylu'yu dava edeceğim. Çünkü bana PKK'lı dedi. Bana bu iftirayı kimse atamaz. Bırak yazı yazmayı, mahkemeye vereceğim.“

"CHP, acilen savcılığa başvurmalı "

Deniz Baykal ile Korkmaz Karaca'nın ilişkisine dair iddialarla ilgili Özdil, şunları söyledi:

"Son derece ciddi buluyorum. Bununla ilgili derhal adli bir şey yapılması lazım. Hem Deniz Baykal ailesinin bu konuda acil bir girişim bulunması gerekirdi bana sorarsanız. Ya da Korkmaz Karaca'nın çıkıp hemen o saniyede bulunması gerekirdi.

Bunlar gecikiyor. Aynı zamanda herhangi bir savcı da topa girmeyince ortada kalıyor. Sedat Peker de ‘itiraz ederseniz isimleri açıklarım' diyor. İlgiyle izliyoruz.

Türkiye adına gerçekten üzülerek, içimiz kan ağlayarak izliyoruz. Bu anlamda iddiasını çok ciddi buluyorum. Vücut bulması lazım.

Sadece Deniz Baykal meselesi değil, Türk siyasetinin dizayn edilmesi, Türkiye'nin kurucu partisi CHP'nin dizayn edilmesi başta olmak üzere, Türkiye'nin rejiminin değişmesine sebep olan olaylara yol açtı bu hadiseler. Bunun derhal takibinin yapılması lazım. CHP'nin de açıklaması yapması lazım. Acilen savcılığa başvurması lazım."