Yılmaz Özdil duyurdu: Erdoğan, “Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten yargılanan 14 yaşındaki çocuğa yönelik şikâyetini geri çekti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dolayısıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten yargılanan 14 yaşındaki çocuğa yönelik şikâyetini geri çektiğini yazdı.

“Dava henüz görülmeden tarihe geçti! Çünkü tarihte görülmemiş bir olay yaşandı. Asrın liderimiz şikayetini geri çekti” diyen Özdil, Erdoğan’ın dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne şu resmi dilekçeyi gönderdiğini aktardı:

“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikâyetimiz bulunmamaktadır. Şikâyet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz. Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan Vekili Av. Ahmet Özel.”

“Böylece… Yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı” diyen Özdil, “”Tıpkı cumhurbaşkanlığı dilekçesindeki gibi, gördüğümüz lüzum üzerine… Asrın liderimize teşekkür ederim” diye yazdı.

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