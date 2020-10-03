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Yılmaz Özdil: Dün itibarıyla yepyeni bir “vatan haini” katıldı aramıza

03 Ekim 2020 07:31

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka-hasta ayrımı yaptığı açıklamasını eleştirdi. Bakan Koca'nın "ulusal çıkarları korumak için" böyle yaptıklarını izah ettiğini hatırlatan Özdil, "Dün itibarıyla yepyeni bir 'vatan haini' katıldı aramıza" dedi.

Eleştiren bir dille, "Ulusal çıkarlarımıza uygun olabilmesi için, sağlık bakanımızın takdir ettiği sayıda vatandaşımızın korona kapması gerekiyor. Korona kaparsan ve korona kaptığını gizlemezsen, bir nevi vatan hainisin" diyen Özdil, "Korona kaparsan ve hiç sesini çıkarmadan uslu uslu ölürsen, vatan sana minnettar" ifadelerini kullandı.

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