Yılmaz Özdil: Diplomasi yerine diplomasızları koyan, liyakat yerine tarikat-cemaat koyan AKP hükümetinin vebali, çok ağırdır

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 1915 olaylarını kaleme aldığı bugünkü yazısında "Vahdettin'in idam fermanında Mustafa Kemal'le birlikte adının yer aldığını belirttiği, 1914 yılında Washington büyükelçisi Alfred Rüstem Bilinski" için, "Alfred Rüstem'i, Kuvayı Milliye'ye katıldığı için değil, ABD'nin soykırım yalanına direndiği için, Amerikan basınının soykırım yalanını Amerikan basınında çürüttüğü için, idam fermanına monte etmişlerdi” dedi. Özdil, “Sözde soykırımın düpedüz yalan olduğunun en önemli kanıtlarından biri, Alfred Rüstem Bilinski'dir” ifadesini kullandı.

""Sözde soykırım, temeli 200 yıl önce atılmaya başlanmış emperyalist bir yalandır. Tehcirden 20 yıl önce ABD Senatosu'na ’Türkleri kınama tasarısı’ olarak getirilmiş bir yalandır. Tehcirden 20 yıl önce ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Türklere askeri müdahale tasarısı’ olarak getirilmiş bir yalandır. Tehcirden üç yıl önce ABD basınında sahte mektuplarla ‘manşet’ yapılmaya başlanmış bir yalandır” diyen Özdil, şöyle yazdı:

“Diplomasi yerine diplomasızları koyan… Liyakat yerine tarikat-cemaat koyan Akp hükümetinin vebali, çok ağırdır.”

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