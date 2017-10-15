Yılmaz Özdil: Devl'et dediğin, Cumhuriy'et dediğin, Hüküm'et dediğin işte böyle olur

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinde Sırp Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç ile 5 bin ton et için imzaladığı anlaşmaya ilişkin olarak, "Devl'et dediğin, Cumhuriy'et dediğin, Hüküm'et dediğin işte böyle olur" dedi.

Özdil'in "Devl’et" başlığıyla (15 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Asrın liderimiz Hollanda'ya insanlık dersi verdi, “Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız, onların cibilliyetinin ne kadar bozuk olduğunu sekiz bin Boşnak'ı nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz” dedi.

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Asrın liderimiz Srebrenitsa soykırımı için mesaj yayınladı, “tarih eli kanlı katillerin peşini bırakmayacaktır, hak ettikleri cezayı almaları temin edilmelidir, asla unutturulmamalıdır” dedi.

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Toplu mezarlardan çıkarılıp kimliği belirlenen Boşnakların cenaze törenine katılan asrın liderimiz, “bir insanın ölümü, tüm insanlığın ölümü gibidir, burada insanlık onuru çok ağır yara aldı, Srebrenitsa'nın hafızalardan silinmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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Akp kadın kolları Srebrenitsa katliamını unutmadı, 81 ilden gelen Akp kadın kolları il başkanları Akp genel merkezindeki törende Srebrenitsa katliamını kınadı, Akp kadın kolları başkanı “Sırpların yaptığı soykırımda sekiz bin insan öldürüldü, yüzlerce kadına ve küçük çocuğa tecavüz edildi, bugün hâlâ toplu mezarlarda parçalanmış, yakılmış cesetler bulunuyor, Sırpların bu soykırımını asla unutmayacağız” dedi.

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Akp gençlik kolları Srebrenitsa katliamını unutmadı, Bursa'da açılan fotoğraf sergisiyle Srebrenitsa katliamında ölenler anıldı, Akp gençlik kolları başkanı “müslüman kardeşlerimizin acısı halen yüreğimizde, Sırplar tarafından hunharca katledilen müslüman kardeşlerimizi unutmayacağız, kimseye unutturmayacağız” dedi.

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Ahmet Davutoğlu Srebrenitsa katliamının yıldönümünde Bosna'ya gitti, “burada sadece kardeşlerimiz katledilmedi, insanlık vicdanı da katledildi, ders alınmalı ve asla unutulmamalı” dedi.

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Bülent Arınç Srebrenitsa katliamının yıldönümü törenlerine katıldı, “bugün burada, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı şehirdeyim, Srebrenitsa hâlâ mahzun ve gözü yaşlı bir anne gibi, mezar taşı bile olmayan yavruları için gözyaşı döküyorlar, buradaki aziz şehitlerimizin hatırasını asla unutturmayacağız” dedi.

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Ankara'ya Srebrenitsa Soykırımı Anıtı dikildi. Kur'an tilavetiyle açılan anıtın önünde “şehit çocuğu” şiiri okundu. Akp'li Keçiören belediye başkanı “bu anıtı bizden sonraki nesiller unutmasın diye yaptık” dedi.

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Diyanet işleri başkanı Mehmet Görmez, Srebrenitsa'ya gitti, öğle namazını kıldırdı, şehitliği gezdi, “Peygamber Efendimiz hadislerinde şehitliği cennete benzetir, burası da cennet gibi bir mekan, bizim milletimiz açısından buradaki savaş Çanakkale Savaşı'nın devamıdır, Çanakkale'de verilen savaş ne ise, burada verilen savaş da odur” dedi.

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Srebrenitsa katliamı anısına bestelenen ve “Srebrenitsa Cehennemi” olarak bilinen “Srebniçki İnferno” isimli oratoryo, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde icra edildi.

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Binali Yıldırım Srebrenitsa katliamının yıldönümünde mesaj yayınladı, “müslüman sivil kardeşlerimiz Sırp birlikleri tarafından hurharca katledildi, Türkiye, müslüman kardeşlerinin uğradığı katliamın takipçisi olmaya kararlıdır” dedi.

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Sırp katliamına sessiz kalmakla suçlanan Emir Kusturica'nın Antalya Film Festivali'ne jüri başkanı yapılması, Akp tarafından şiddetle protesto edildi, yandaş medya ortalığı ayağa kaldırdı, “Sırp destekçisi yönetmen, CHP'li belediye tarafından davet edildi” manşetleri atıldı. Emir Kusturica tepkiler üzerine jüri başkanlığından çekildi.

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TBMM genel kurulunda, Srebrenitsa katliamının sembolü olan beyaz-yeşil Srabrenitsa çiçeği dağıtıldı. Çiçekleri tüm milletvekillerine dağıtan Akp milletvekili, basın toplantısı düzenledi, “bu çiçek tüm müslümanların muskası olmalı, herkesi bu mücadeleye davet ediyorum, Sırp katliamını asla unutturmayacağız” dedi.

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“Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor” isimli belgesel, TRT'de yayınlandı.

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Asrın liderimiz TBMM kürsüsünden konuştu, “Srebrenitsa'nın yıldönümünde yine ruhen tüm dualarımızla Srebrenitsa'daydık, biliyorsunuz, Sırp makineleriyle topluca katledildiler, toplu mezarlara gömüldüler, katliama kumanda eden ‘Kasap' lakaplı Sırplar yargılanmak üzere Lahey'e gönderildi, Srebrenitsa vicdanların nasıl karardığını, insani değerlerin nasıl ayaklar altına alındığını göstermesi bakımından önemlidir, Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız, Srebrenitsa'nın acısını her daim diri tutacağız, Bosna Hersek'in efsanevi kahramanı, büyük lider, büyük devlet ve gönül insanı Aliya İzzetbegoviç ebediyete intikalinden 24 saat önceki görüşmemizde hasta yatağında elimi tutmuş ve Bosna size emanet demişti. Emanetinin emin ellerde olduğunu, emanetine her daim sahip çıkılacağını buradan bir kez daha ifade ediyorum.”

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Ve dün…

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Emanete her daim sahip çıkan asrın liderimiz “Sırbistan'la imzaları attık, beş bin ton et ithal edeceğiz, Sırbistan devlet başkanına güven ve itimatımız tam, gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sırbistan devlet başkanına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Devl'et dediğin,

Cumhuriy'et dediğin,

Hüküm'et dediğin işte böyle olur.

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Mill'et dediğin de böyle olur tabii.

Hadi cümleten afiy'et olsun!