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Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

14 Eylül 2021 17:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  Mil-Diyanet Sen'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik öldüğünde camilere sokulmamasını ve cenaze namazının kıldırılması yönündeki açıklamalarına  "Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah’ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir" göndermesini yaptı. Özdil, Bahçeli'ye konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. 

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