Yılmaz Özdil'den Mehmet Ali İbin tepkisi: Değil minicik virüs, Satürn bile dünyaya çarpsa, bi gıdım insan olmaya niyeti olmayanların ülkesi burası

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında kurye Mehmet Ali İbin'in adresi bulamadığı gerekçesiyle dövülerek öldürülmesini kaleme aldı.

Mehmet Ali İbin'in yaşlı anne ve babasına baktığını, asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını ve 'insanlık' yaparak yanlış adresi düzeltmek için paketin sahibini aradığını ifade eden Özdil, "Yüreği tertemiz bir insandı ama, hayat ona hiç adil davranmamıştı" dedi.

Komşusunu tartaklayan Halil Sezai'nin 'derhal' tutuklanıp, 13 sene hapsinin istendiğini belirterek Mehmet Ali'yi komaya sokan 'maganda'nın ilk önce serbest bırakılmasına tepki gösteren Özdil, "Mehmet Ali beş gün sonra ölünce, lütfedilip anca tutuklandı" dedi.

Yılmaz Özdil, "Gözle görülemeyen minicik virüs bütün dünyayı dize getirdi, salgın sayesinde insan olduğumuzu hatırladık, düşman devletler bile birbirinin yardımına koşuyor, artık birbirimize daha saygılı insanlar olacağız, hoşgörülü bir toplum olacağız filan deniyordu. Güya hatırladığımız insanlık işte bu kadar. Değil minicik virüs, Satürn bile dünyaya çarpsa, bi gıdım insan olmaya niyeti olmayanların ülkesi burası" diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.