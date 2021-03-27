Yılmaz Özdil’den Meclis Başkanı Şentop’a: Belli ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “Cumhurbaşkanı isterse İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi Montrö Sözleşmesi'nden de çekilebilir” ifadesini değerlendirdi. Özdil, “Belli ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor ama Türk milletinin olan biteni duymasında acil fayda vardır” dedi.

“Dünyayı kasıp kavuran Hitler bile Montrö Sözleşmesi'ni geçemedi! Montrö, Mustafa Kemal dehasıdır. Montrö olmasaydı, Türkiye ikinci dünya savaşından kurtulamazdı. Montrö olmasaydı, Karadeniz 85 yıldır barış denizi olarak kalamazdı” diyen Özdil, “Montrö'yü bırak delmek, biraz esnetmek bile, jeopolitik intihardır. Emperyalist emrivakilere hizmet etmekle kalmaz, Türkiye'yi ateşe atar, Türkiye'yi mutlaka ve mutlaka çatışmaya sokar” ifadelerini kullandı.

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